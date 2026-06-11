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नीजर भारती के डोप टेस्ट पर HRTC उपाध्यक्ष ने उठाए सवाल, कहा 'ऐसा कोई टेस्ट नहीं जो...'

बुधवार को नीरज भारती के साथ डोप टेस्ट करवाने वाले HRTC उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने डोप टेस्ट प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं.

HRTC VC Ajay Verma questioned dope test
HRTC उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता अजय वर्मा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 10:07 AM IST

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Updated : June 11, 2026 at 11:28 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में छिड़े डोप टेस्ट विवाद में अब एक नया मोड़ आया है. बुधवार को पूर्व कांग्रेस उपाध्यक्ष नीरज भारती के साथ डोप टेस्ट करवाने वाले HRTC उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता अजय वर्मा ने डोप टेस्ट की प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए हैं. नीरज भारती के बाद अजय वर्मा ने भी अपनी डोप टेस्ट रिपोर्ट साझा की जिसमें सभी टेस्ट नेगेटिव पाए हैं. रिपोर्ट साझा करते हुए अजय वर्मा ने कहा कि वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.

बुधवार को चंडीगढ़ में डोप टेस्ट करवाने पहुंचे अजय वर्मा ने कहा, "लैब में हमें बताया गया कि ऐसा कोई परीक्षण नहीं है, जिससे यह प्रमाणित किया जा सके कि किसी व्यक्ति ने पहले नशा किया है या नहीं. अगर किसी ने कुछ घंटे पहले नशा किया हो तो उसके संकेत जांच में आ सकते हैं, लेकिन लंबे समय बाद इस तरह के टेस्ट से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है."

दोनों की टेस्ट रिपोर्ट आई नेगेटिव

HRTC उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता अजय वर्मा ने कहा कि ऐसे में इस डोप टेस्ट का उद्देश्य और औचित्य दोनों सवालों के घेरे में आ जाते हैं. उनका कहना था कि इस प्रक्रिया से यह तय करना मुश्किल है कि कोई व्यक्ति नशे का सेवन करता है या नहीं. बुधवार को अजय वर्मा और पूर्व सीपीएस नीरज भारती डोप टेस्ट करवाने चंडीगढ़ पहुंचे थे. दोनों नेताओं ने यहां एक निजी लैब में अपना डोप टेस्ट करवाया. इसके बाद देर शाम पहले नीरज भारती फिर अजय वर्मा ने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की. दोनों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है. हाल के दिनों में दोनों के बीच नशे के मुद्दे को लेकर सार्वजनिक बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला था. इसी विवाद के बीच दोनों नेताओं ने डोप टेस्ट करवाने का फैसला लिया था.

डोप टेस्ट की दी थी चुनौती

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ समय से नशे के मुद्दे पर सियासत गर्म रही है. इस दौरान अजय वर्मा और नीरज भारती के बीच भी तीखी जुबानी जंग देखने को मिली. दोनों नेताओं ने एक-दूसरे पर निशाना साधते हुए डोप टेस्ट करवाने की चुनौती स्वीकार की थी. बुधवार को दोनों नेता चंडीगढ़ पहुंचे और अपना-अपना डोप टेस्ट करवाया. बाद में आई रिपोर्ट में दोनों की जांच नेगेटिव पाई गई. गौरतलब है कि पूर्व कांग्रेस उपाध्यक्ष नीरज भारती ने इन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है.

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Last Updated : June 11, 2026 at 11:28 AM IST

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