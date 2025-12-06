ETV Bharat / state

पंचायतीराज संस्थाओं में चुनाव जीतने वालों को मिलेगा ये बड़ा तोहफा, जानें क्या बोले कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष?

पंचायत चुनाव में जीतने वालों की लगने वाली लॉटरी! प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया क्या मिलेगा इनाम?

HP Congress chief Vinay Kumar on Panchayat Election
हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार (ETV Bharat)
Published : December 6, 2025

Published : December 6, 2025 at 7:18 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश की पंचायत राजनीति में नई ऊर्जा भरने वालों के लिए बड़ी खबर है. पंचायतीराज संस्थाओं में जीत का परचम लहराने वाले उम्मीदवारों को अब सिर्फ स्थानीय स्तर पर सम्मान ही नहीं, बल्कि प्रदेश की मुख्यधारा की राजनीति में भी बड़ा मौका मिलने जा रहा है. कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि, पंचायत चुनावों के विजेता प्रतिनिधियों को प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा.

प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष विनय कुमार ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि, "3 महीने के अंदर हम स्टेट कार्यकारिणी बना देंगे. उसके बाद हम आगे काम करेंगे. उन्होंने कहा कि, आगे चुनाव भी होंगे. उसमें पंचायत चुनाव में हमारे जो महिलाएं और युवा चुनाव जीतकर आएंगे. उन्हें हम कार्यकारिणी में प्राथमिकता देंगे. इसमें जो प्रधान, बीडीसी व जिला परिषद सदस्य होंगे, उनको भी हम अपना हिस्सा बनाएंगे."

हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार (ETV Bharat)

पहले ब्लॉक और जिला में गठन

हिमाचल कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि, "अभी हमने पहले विधानसभा वाइज ब्लॉक का गठन करना है. इसके साथ पूरे हिमाचल में संगठन सृजन का भी कार्यक्रम चला है और 8 दिसंबर को कार्यक्रम समाप्त होगा. उसके बाद ऑब्जर्वरों को अपनी रिपोर्ट हाई कमान को पेश करनी है. उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष लग जाएंगे. बाकी हम ब्लॉक का भी कार्य कर रहे हैं, ताकि ब्लॉक के प्रेसिडेंट भी साथ-साथ लग जाएं. उसके बाद प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा."

विनय कुमार ने कहा कि, "कोई भी पद हो, वह सब चुनौती पूर्ण होते हैं. मैं मानता हूं कि आज के समय में जब 1 वर्ष से कोई संगठन नहीं था तो ऐसी स्थिति में मुझे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है. मुझे इसलिए भी अध्यक्ष बनाया गया है, ताकि मैं सभी को साथ लेकर चल सकूं. मेरे सभी के साथ मधुर संबंध है. इसलिए कांग्रेस पार्टी दूर तक का सोचती है."

3 साल पूरा होने पर इसलिए मंडी में होगी रैली

कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि, आपदा में कांग्रेस पार्टी ने अपने संसाधनों से बहुत कार्य किया है. मंडी जिलाे में सबसे ज्यादा आपदा आई है, इसलिए हमने रैली के लिए उस जिले को चुना है. ताकि हम वहां लोगों को बता सके कि हमारी सरकार ने उनके लिए कितने कार्य किए हैं. संगठन अभी बेशक नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग बहुत हैं. जहां तक धर्मशाला में भाजपा की रैली की बात है तो यह जरूर है कि उन्होंने चार से 5000 की भीड़ जुटाई थी. लेकिन, वह सब अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे. उन्होंने कहा कि हम 11 दिसंबर को मंडी में होने जा रही रैली में 20 से 25 हजार लोगों को जुटाएंगे.

