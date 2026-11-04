भटियात में सिविल कोर्ट और CBSE स्कूल खोलने का ऐलान, जानिए कब से शुरू होगी मुख्यमंत्री अपना परिवार, सुखी परिवार योजना
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा के भटियात विधानसभा क्षेत्र के लिए 419.90 करोड़ रुपये के 36 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 9:49 AM IST
चंबा: विधानसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी से विभिन्न जिलों का दौरा शुरू कर दिया है. हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को चंबा जिले के एक दिवसीय दौरे के दौरान चुवाड़ी से भटियात विधानसभा क्षेत्र के लिए 419.90 करोड़ रुपये की लागत की 36 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए. जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग से संबंधित इन परियोजनाओं का उद्देश्य पेयजल आपूर्ति, सीवरेज आधारभूत संरचना, बाढ़ सुरक्षा कार्यों और सड़क संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ करना है.
भटियात को मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात
मुख्यमंत्री ने भटियात विधानसभा क्षेत्र में आठ विकासात्मक योजनाओं का लोकार्पण किया. इनमें 5.42 करोड़ रुपये की लागत से FIS खगल-सिहुंता का पुनर्निर्माण और ग्राम पंचायत जतरून में 1.03 करोड़ रुपये की लागत से पुर्ननिर्मित होने वाली उठाऊ सिंचाई योजना सरना का लोकार्पण किया. उन्होंने 60.78 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना का भी लोकार्पण किया. इस पेयजल योजना से भटियात तहसील की विभिन्न ग्राम पंचायतों के कईगांव लाभान्वित होंगे.
सिविल कोर्ट और CBSE स्कूल खोलने का ऐलान
वहीं, सीएम सुक्खू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, "विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी की मांग पर भटियात में सिविल कोर्ट और सीबीएसई स्कूल खोले जाएंगे. साथ ही, सड़कों के लिए 10 करोड़ रुपये भी मंजूर किए हैं. कुलदीप जी आम आदमी के दर्द को समझते हैं और हमेशा लोगों के हित में काम करते हैं. अगले चुनाव में एक बार फिर उनका साथ दीजिए."
इसके अलावा, चुवाड़ी कस्बे के लिए 19.19 करोड़ रुपये की सीवरेज योजना, जतरून, त्रिमत और सलोह गांवों के लिए 4.19 करोड़ रुपये के बाढ़ सुरक्षा कार्य, मोतला गांव के लिए 1.74 करोड़ रुपये के बाढ़ सुरक्षा कार्य, समोट एवं आसपास के गांवों के लिए 11.61 करोड़ रुपये की लागत से ग्रेविटी पेयजल आपूर्ति योजना और सरनू, सलोह, चुलाड़ी एवं आसपास के क्षेत्रों के लिए 1.71 करोड़ रुपये की उठाऊ सिंचाई जलापूर्ति योजना का भी लोकार्पण किया.
इस दौरान मुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग की दो अन्य योजनाओं का भी लोकार्पण किया. इनमें नाबार्ड के तहत 37.52 करोड़ रुपये की लागत से ककीरा कस्बा, गाहर, परछोड़ एवं आसपास के गांवों के लिए उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना और एडीबी के तहत 8.81 करोड़ रुपये की लागत से डंगोरी पेयजल योजना का संवर्धन एवं पुनर्निर्माण शामिल है. सीएम ने भटियात विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग की सात परियोजनाओं की आधारशिलाएं भी रखीं.
इन योजनाओं की रखी आधारशीला
सीएम सुक्खू ने 34.07 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली विभिन्न पेयजल योजनाओं के सुधार, संवर्धन एवं विस्तार और पुनर्निर्माण कार्य की आधारशिला भी रखीं. इसके अलावा, ककीरा एवं चुवाड़ी नगर के लिए 2.14 करोड़ रुपये की अग्निशमन प्रणाली और सिहुंता एवं समोट कस्बों के लिए 1.63 करोड़ रुपये की अग्निशमन प्रणाली की आधारशिलाएं भी रखीं.
मुख्यमंत्री ने भटियात विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की 5 सड़क एवं पुल परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया. इनमें 20.34 करोड़ रुपये की लागत से चुवाड़ी-जोत सड़क का उन्नयन, 4.25 करोड़ रुपये की लागत से समोट-मन्हुटा सड़क का उन्नयन, 6.18 करोड़ रुपये की लागत से टुंडी-धरून सड़क का उन्नयन, 6.25 करोड़ रुपये की लागत से बलाणा से गोला संपर्क मार्ग का निर्माण और 3.19 करोड़ रुपये की लागत से सिहुंता-जोलना खास सड़क पर नरेलू नाले पर 25 मीटर स्पैन पुल का निर्माण शामिल है.
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने भटियात विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की 14 परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखीं. इनमें 10.29 करोड़ रुपये लागत से निर्मित होने वाली मोटला से सुखियार सड़क, 10.78 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली घटासनी पुल से भलोग सड़क, 7.16 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाली बलाणा से बल्ली सड़क, 21.15 करोड़ रुपये से पातका से छतरेल सड़क, 8.19 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाली ट्रांसफार्मर से कल्लर-जोलना सड़क और 5.66 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली बड्डरमान से बनोली सड़क के शिलान्यास शामिल हैं. इसके अलावा भी कई प्रोजेक्ट शामिल हैं.
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