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भटियात में सिविल कोर्ट और CBSE स्कूल खोलने का ऐलान, जानिए कब से शुरू होगी मुख्यमंत्री अपना परिवार, सुखी परिवार योजना

चंबा दौरे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( @SukhvinderSinghSukhu )

चंबा: विधानसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी से विभिन्न जिलों का दौरा शुरू कर दिया है. हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को चंबा जिले के एक दिवसीय दौरे के दौरान चुवाड़ी से भटियात विधानसभा क्षेत्र के लिए 419.90 करोड़ रुपये की लागत की 36 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए. जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग से संबंधित इन परियोजनाओं का उद्देश्य पेयजल आपूर्ति, सीवरेज आधारभूत संरचना, बाढ़ सुरक्षा कार्यों और सड़क संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ करना है.

भटियात को मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात