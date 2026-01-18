हिमाचल में इनका बढ़ेगा वेतन, डॉक्टरों के इतने सौ अतिरिक्त पद भी स्वीकृत
सीएम सुक्खू ने कहा है, हिमाचल प्रदेश में 236 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है और 150 अतिरिक्त पद भी स्वीकृत किए गए हैं.
शिमला: हिमाचल में सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए जायका चरण-दो के तहत 1300 करोड़ रुपए खर्च करेगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आगामी तीन वर्षों में स्वास्थ्य संस्थानों को विश्व स्तरीय उपकरणों से लैस करने के लिए करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने शिमला स्थित पीटरहॉफ में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMO), खंड चिकित्सा अधिकारियों (BMO) और चिकित्सा अधीक्षकों (MS) के साथ आयोजित राज्य स्तरीय संवाद सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही.
सीएम सुक्खू ने घोषणा की जॉब ट्रेनी डॉक्टरों के वेतन में बढ़ोतरी करने पर विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि, "हिमाचल प्रदेश में 236 चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है और 150 अतिरिक्त पद भी स्वीकृत किए गए हैं. भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार दोनों के अंकों को अंतिम परिणाम में शामिल करने का प्रावधान किया गया है. प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री के साथ सीएमओ, बीएमओ और एमएस का इस प्रकार का सीधा संवाद आयोजित किया गया."
CMO, BMO और MS को मिलेंगे वित्तीय अधिकार
करीब साढ़े चार घंटे तक चले इस संवाद सत्र के दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि, स्वास्थ्य क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य प्रशासन को मजबूत करना आवश्यक है. इसके लिए प्रशासनिक ढांचे में वित्तीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा. सीएमओ, बीएमओ और एमएस को और अधिक वित्तीय अधिकार प्रदान किए जाएंगे. प्रक्रियाओं को सरल एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से वित्तीय नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे. स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता व्यवस्था से संबंधित निर्णय लेने और उससे जुड़ी वित्तीय शक्तियां सीएमओ को प्रदान की जाएंगी.
'15 वर्ष पुराने उपकरण बदले जाएंगे'
सीएम सुक्खू ने कहा कि, "अस्पतालों में जरूरी एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखते हुए एमएस और सीएमओ के लिए विशेष निधि का भी प्रावधान किया जाएगा. आगामी तीन वर्षों में हिमाचल स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में देश का नंबर वन राज्य बनेगा. प्रदेश में स्थापित किए जा रहे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्वास्थ्य सेवाओं में अहम भूमिका निभाएंगे. इन संस्थानों को विश्व स्तरीय गुणवत्ता के उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे. 15 वर्ष पुराने उपकरण बदले जाएंगे, जिससे मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और चिकित्सकों पर कार्यभार भी कम होगा. हर आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में ऑपरेशन थिएटर की सुविधा भी दी जाएगी."
31 मार्च तक ये कार्य पूरा करने के निर्देश
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, सभी स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा, जिसके लिए सिक्योरिटी एक्स सर्विसमैन कॉर्पाेरेशन के माध्यम से सुरक्षा सेवाएं प्रदान की जाएंगी. कार्य कुशलता व पहुंच बढ़ाने के लिए स्पष्ट निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्रसव केंद्रों का रेशनलाइजेशन किया जाएगा. उन्होंने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य संस्थानों के जिन भवनों का निर्माण कार्य 60 फीसदी से अधिक पूरा हो चुका है, उन्हें 31 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए.
सीएम सुक्खू ने कहा कि, सभी चिकित्सा उपकरण एम्स मापदंड के अनुरूप खरीदे जाएंगे. सीटी स्कैन मशीनें 10 वर्ष की मरम्मत गारंटी के साथ खरीदी जाएंगी. उन्होंने बताया कि प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं में रोबोटिक सर्जरी और स्मार्ट लैब को शामिल किया जा रहा है. चमियाणा और टांडा अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी आरंभ की जा चुकी है. अब जल्द ही यह सुविधा नेरचौक और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भी शुरू की जाएगी. चमियाणा अस्पताल में अब तक 120 रोबोटिक सर्जरी सफलतापूर्वक की जा चुकी हैं. राज्य सरकार स्मार्ट लैब स्थापित करने के लिए 75 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जहां एक ही ब्लड सैंपल से सभी आवश्यक जांच संभव होगी.
हिम केयर कार्ड जारी करने की शक्ति देगी सरकार
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "रोगी कल्याण समितियों में भी आवश्यक सुधार किए जाएंगे. हिम केयर योजना का ऑडिट करवाया जा रहा है. इसे और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा. इसके अंतर्गत चिकित्सा अधीक्षकों को भी 100 हिम केयर कार्ड जारी करने की शक्तियां प्रदान की जाएंगी. प्रकृति ने हिमाचल के लोगों को सेवा भाव की भावना प्रदान की है. चिकित्सकों का व्यवहार शांत, संवेदनशील और सौम्य होना चाहिए, क्योंकि अच्छा व्यवहार मरीज को मानसिक रूप से भी स्वस्थ महसूस करवाता है."
सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के सभी पदों की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए. इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाया जा रहा है. तीन वर्षों में धन की कमी को विकास में बाधा नहीं बनने दिया गया. उन्होंने कहा कि नशे की चपेट में आए युवाओं का पुनर्वास प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने चिकित्सकों से इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया.
