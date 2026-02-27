ETV Bharat / state

हमीरपुर में दिल्ली AIIMS के बराबर मिलेगी सुविधा, BJP हिमाचल विरोधी क्यों ये दुख की बात: CM सुक्खू

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि, "आरडीजी के माध्यम से ही हिमाचल प्रदेश का कर्ज उतारा जा सकता था, लेकिन इसे बंद कर दिया गया. जयराम ठाकुर के कार्यकाल में आरडीजी से प्रदेश को 54 हजार करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे. जब जयराम ठाकुर ने सत्ता संभाली थी, तब प्रदेश पर लगभग 48 हजार करोड़ रुपए का कर्ज था. वित्तीय कुप्रबंधन के कारण आज स्थिति यह है कि कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है और हिमाचल 'डेड ट्रैक' में फंस गया है. भाजपा हिमाचल विरोधी पार्टी है. आरडीजी बंद होने के तुरंत बाद चुनाव की तैयारी की बात करना यह दर्शाता है कि भाजपा को प्रदेश के हितों से अधिक राजनीतिक चिंता है."

हमीरपुर: पहले RDG और अब हिमाचल बनाम दिल्ली पुलिस को लेकर प्रदेश में सियासत तेज होती जा रही है. एक दिवसीय दौरे पर हमीरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर जमकर निशाना साधा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा हिमाचल विरोधी पार्टी है और हमेशा जनता को गुमराह करने का काम करती आई है. उन्होंने विशेष रूप से आरडीजी (राज्य को मिलने वाली विशेष वित्तीय सहायता) बंद किए जाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा और इसे प्रदेश के साथ अन्याय करार दिया.

हमीरपुर में निर्माणाधीन हेलीपोर्ट का निरीक्षण

हमीरपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने जसकोट स्थित निर्माणाधीन हेलीपोर्ट का निरीक्षण कर अधिकारियों को कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए. इसके बाद मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ में प्रस्तावित कैंसर अस्पताल और नर्सिंग कॉलेज की साइट का जायजा लिया. साथ ही निर्माणाधीन नए बस अड्डे का निरीक्षण कर कार्य में तेजी लाने को कहा. उन्होंने कहा कि, आने वाले समय में दिल्ली एम्स जैसी सुविधाएं हमीरपुर में मिलेंगी. सीएम ने बताया कि हमीरपुर में तीन प्रमुख परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए बैठक आयोजित की गई है. इन परियोजनाओं को तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और मई माह तक प्रमुख कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में मरीजों को एम्स स्तर की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी.

'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य से खोले जा रहे CBSE स्कूल'

सीएम सुक्खू ने कहा कि, हमारी सरकार में विकास कार्यों में तेजी लाई गई है और पहले की तुलना में कार्य गति बेहतर हुई है. सीबीएसई स्कूलों के मर्ज करने मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सीबीएसई स्कूल खोले जा रहे हैं. हालांकि, जहां आवश्यकता होगी वहां एचपी बोर्ड के स्कूल खोलने पर भी सरकार विचार करेगी.

ट्रांसपोर्ट विभाग का नया विंग हमीरपुर में स्थापित

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर में दो नए प्रदेश स्तरीय कार्यालय खोलने की घोषणा भी की. उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट विभाग का नया विंग हमीरपुर में स्थापित किया जाएगा, जबकि अर्बन डिवेलपमेंट विभाग का प्रदेश मुख्यालय भी यहीं खोला जाएगा. ये दोनों कार्यालय निर्माणाधीन नए बस अड्डा भवन में संचालित होंगे. आने वाले समय में यहां बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

चोर दरवाजे बंद करने का काम किया: CM

आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री सिंह ने कहा कि, सरकार ने प्रदेश में 'चोर दरवाजों' को बंद करने का काम किया है और जो भी सुधार (रिफॉर्म) किए जा रहे हैं, उनका बोझ आम जनता पर नहीं डाला जाएगा. उन्होंने विश्वास जताया कि पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और विकास योजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा.

हमीरपुर दौरे पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

