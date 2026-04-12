ETV Bharat / state

सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रही BJP, कार्यालय में बिठाए गए सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर: CM सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV Bharat )