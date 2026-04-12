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सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रही BJP, कार्यालय में बिठाए गए सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर: CM सुक्खू

CM सुक्खू ने कहा कि, भाजपा के समय अधिकारी संभालते थे जिम्मा, मौजूदा समय में मंत्रिमंडल चला रहा सरकार.

HP CM Sukhu Slams on BJP
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 5:39 PM IST

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ऊना: हिमाचल प्रदेश की सियासत में आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज होता जा रहा है. रविवार को मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि, विपक्ष सरकार को बदनाम करने के लिए सुनियोजित साजिश रच रहा है. भाजपा अपने कार्यालयों में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बैठाकर कांग्रेस नेताओं को निशाना बना रही है. इस दौरान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सहित कई विधायक और वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे.

विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप

सीएम सुक्खू रविवार सुबह ऊना जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला. पूर्व भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री कहा कि, "उस समय प्रशासनिक नियंत्रण अधिकारियों के हाथों में था, जबकि वर्तमान सरकार मंत्रिमंडल के माध्यम से निर्णय ले रही है. हिमाचल प्रदेश के विकास में सहयोग करने के बजाय विपक्ष केवल नकारात्मक राजनीति कर रहा है. भाजपा द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार और कांग्रेस नेताओं की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है."

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

'विरासत में मिला था 76,233 करोड़ का कर्ज'

सीएम सुक्खू ने आरोप लगाया कि, पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश को भारी कर्ज में डुबो दिया. वर्तमान सरकार को करीब 76,233 करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिला था. इसके बावजूद सरकार ने सीमित संसाधनों के बीच बेहतर वित्तीय प्रबंधन करते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने का बेहतर प्रयास किया है. मौजूदा सरकार ने अपने तीन वर्षों के कार्यकाल में करीब 35,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, जिसमें से 26,000 करोड़ रुपए पुराने कर्ज के भुगतान में खर्च किए गए.

'हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कर रही काम'

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, प्रदेश सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है. वर्ष 2023 और 2025 में आई प्राकृतिक आपदाओं का उल्लेख करते हुए सीएम ने कहा कि, उस कठिन समय में भी भाजपा ने सहयोग करने के बजाय केवल राजनीतिक बयानबाजी की. भाजपा नेताओं और सांसदों ने केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल के हितों की मजबूती से पैरवी नहीं की. वर्तमान सरकार में नीतिगत फैसले मंत्रिमंडल स्तर पर लिए जा रहे हैं, जबकि भाजपा शासनकाल में अधिकांश जिम्मेदारी अधिकारियों पर छोड़ दी जाती थी. प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है और आने वाले समय में भाजपा को इसका जवाब देगी.

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