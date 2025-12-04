ETV Bharat / state

CM सुक्खू का विपक्ष पर हमला, बोले- भाजपा बताए 4500 बीघा जमीन पर कितना भ्रष्टाचार हुआ, कब मिलेंगे 1500 करोड़?

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा सत्र में भाजपा के पोस्टर और केंद्र से 1500 करोड़ न मिलने पर विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 6:44 PM IST

धर्मशाला: इन दिनों हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है. विधानसभा सत्र के सातवें दिन यानी गुरुवार, 4 दिसंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा पर तीखा हमला किया. मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि, भाजपा प्रदेश में पांच गुटों में बंटी हुई है और लगातार सरकार पर केंद्र से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है.

BJP पर CM सुक्खू का तंज

मुख्यमंत्री ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि, "रैली के लिए लगे पोस्टर पर केवल तीन गुटों राजीव बिंदल, अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर की तस्वीर लगी है और इसके साथ लिखा गया है भ्रष्टाचार जो खुद को दर्शा रहे हैं. भाजपा पांच गुटों में बंटी हुई है. भाजपा झूठे आरोप लगाकर सरकार पर दबाव डाल रही है, जबकि सरकार अनाथ बच्चों, विधवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए योजनाएं लागू कर रही है."

4500 बीघा जमीन पर कितना भ्रष्टाचार हुआ?: CM

सीएम सुक्खू ने कहा कि, भाजपा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. हमारे अनाथ बच्चों, विधवाओं और शिक्षा क्षेत्र के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा रहा है, फिर भी भाजपा झूठे आरोप और पोस्टरों के माध्यम से सरकार पर दबाव डाल रही है. पहले यह बताएं कि 4500 बीघा जमीन पर कितना भ्रष्टाचार हुआ. उनका रिव्यू होना चाहिए.

केंद्र से पैसे रोककर सरकार पर दबाव बना रही भाजपा: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि, भाजपा केंद्र से पैसे रोककर और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपए की राशि भी भाजपा नेताओं द्वारा रोक दी जा रही है. प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की, लेकिन भाजपा नेताओं ने इसे रोकने का प्रयास किया. यह साफ दिखाता है कि, भाजपा केवल दबाव बनाने और जनता को भ्रमित करने में लगी है. हमारी सरकार सीधे लोगों के जीवन में सुधार लाने और योजनाओं को लागू करने में लगी हुई है.

धर्मशाला में आधुनिक फोरेंसिक डिवीजन और DPRC भवन का उद्घाटन

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गुरुवार को क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (आरएफएसएल उत्तरी क्षेत्र) धर्मशाला में डिजिटल फॉरेंसिक डिवीजन और उन्नत उपकरण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया. यह सुविधा लगभग 3 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक अवसंरचना से निर्मित की गई है, जिसमें ऐसे उन्नत उपकरण शामिल हैं, जो क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन से भी डेटा निकालने और उसका विश्लेषण करने में सक्षम हैं.

इसके अलावा, लगभग 1.05 करोड़ रुपए की लागत से एक उन्नत उपकरण प्रयोगशाला स्थापित की गई हैं, जिसमें अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए हैं. इन प्रयोगशालाओं में लगाए गए उपकरणों की कुल कीमत लगभग 1.50 करोड़ रुपए है. ये सुविधाएं हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में फॉरेंसिक जांच में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और दक्षता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगी. यह नया प्रभाग विशेष रूप से उन मामलों में, जहां सजा सात वर्ष या उससे अधिक हो, अपराध स्थल से सबूतों को संरक्षित करने में जांच एजेंसियों की मदद करेगा.

संपादक की पसंद

