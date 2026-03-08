ETV Bharat / state

महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में हिमाचल बना उदाहरण, पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर की विशेष भर्ती

सीएम सुक्खू ने कहा कि, "प्रदेश सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है. इसी दिशा में हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना है, जहां लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष की गई है. इस निर्णय का उद्देश्य बेटियों को अधिक परिपक्व बनने का अवसर देना और उनके भीतर आत्मविश्वास को मजबूत करना है. महिलाओं को नेतृत्व और निर्णय लेने की भूमिका में आगे लाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं."

सिरमौर: जिला सिरमौर के ऐतिहासिक चौगान मैदान नाहन में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की सभी महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज की रीढ़ हैं और उनके सशक्तिकरण के बिना किसी भी समाज का समग्र विकास संभव नहीं है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की महिलाओं को बधाई देते हुए उनके सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के लिए पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर की विशेष भर्ती आयोजित की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को सरकारी सेवाओं में अधिक अवसर देने के लिए भी प्रतिबद्ध है.

नौकरियों में महिलाओं को 25 प्रतिशत आरक्षण

मुख्यमंत्री ने बताया कि, "हिमाचल प्रदेश में क्लास-3 श्रेणी की नौकरियों में महिलाओं को 25 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है, जिससे महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से महिलाओं को प्रदान की जाने वाली महिला सम्मान राशि को भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. अब यह राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी जाएगी, जिससे जरूरतमंद महिलाओं को अधिक आर्थिक सहायता मिल सकेगी. प्रदेश में महिलाओं को प्रशासनिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं. कई विभागों में निदेशक और सह निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी महिला अधिकारी कार्यरत हैं, जो प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं."

लाहौल-स्पीति में महिलाओं को प्रशासनिक जिम्मेदारियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि, "प्रदेश के दुर्गम जिला लाहौल-स्पीति में प्रशासनिक जिम्मेदारियां महिलाओं को सौंपी गई हैं. यहां उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, एडीएम और एसडीएम जैसे अहम पदों पर महिला अधिकारी कार्य कर रही हैं. इससे यह संदेश गया है कि महिलाएं भी हर स्तर पर नेतृत्व करने और निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम हैं. सिरमौर जिले की उपायुक्त भी महिला अधिकारी हैं, जबकि उनके गृह जिला हमीरपुर में भी उपायुक्त के पद पर महिला अधिकारी ही कार्यरत हैं. इसके अलावा प्रदेश सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों में भी महिला अधिकारियों को निर्णय लेने की जिम्मेदारी दी गई है."

CM सुक्खू ने कहा कि, पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों से आगे बढ़कर अपनी क्षमता और प्रतिभा का परिचय दिया है. प्रदेश सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने और उनके सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है. मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश की बेटियां और महिलाएं हिमाचल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और सरकार उनके साथ हर कदम पर खड़ी है.

