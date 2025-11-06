ETV Bharat / state

बिना संगठन के हिमाचल कांग्रेस का एक साल पूरा, '10 दिन और करें इंतजार'

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि, "अगले 10 दिनों में प्रदेश कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा. 10 दिन में संगठन का विस्तार हो जाएगा. पार्टी का अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा ये हाईकमान को तय करना है. "

शिमला: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस संगठन के पुनर्गठन को लेकर करीब एक साल से मंथन जारी है, लेकिन अब तक हाईकमान की ओर से कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया है. इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया है. सीएम ने कहा है कि अगले 10 दिनों में प्रदेश कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा.

चर्चा में कई नाम

गौर रहे कि, पिछले एक साल से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर मंथन जारी है. पार्टी हाईकमान ने नए चेहरे की तलाश में कई दौर की चर्चा भी की, लेकिन अब तक अंतिम फैसला नहीं हो पाया है. इस बीच प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कई दिग्गज नेताओं के नाम उछलते रहे, कभी संगठन के अनुभवी नेताओं का नाम सबसे आगे रहा, तो कभी युवा चेहरों तो कभी जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को तवज्जो देने की बात चली. लेकिन शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ ठियोग से कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर के नाम नए प्रदेश अध्यक्ष की रेस में जुड़ गया है.

6 नवंबर 2024 को भंग की गई थी कार्यकारिणी

हिमाचल में कांग्रेस संगठन को नई ऊर्जा देने और पार्टी को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने के लिए कांग्रेस की प्रदेश, जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी 6 नवंबर 2024 को भंग किया गया था. इस दौरान बताया गया था कि पार्टी हाईकमान ने यह कदम आगामी राजनीतिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक पुनर्गठन की दिशा में उठाया था. ताकि नए सिरे से कांग्रेस संगठन का गठन किया जा सके. मकसद ये था कि संगठन में ऐसे कार्यकर्ताओं को स्थान मिले, जो पार्टी को समय देने के साथ जिनका लोगों के बीच में भी प्रभाव हों. इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के प्रस्ताव पर ही पार्टी हाईकमान ने मुहर लगाई थी. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मंजूरी के बाद एक साल पहले यानी 6 नवंबर 2024 को कांग्रेस अध्यक्ष को छोड़कर पूरी कार्यकारिणी भंग करने को लेकर पत्र जारी किया था.

ये भी पढ़ें: सुक्खू सरकार का दावा, 2776 करोड़ का रेवन्यू सरप्लस, हिमाचल के इतिहास में पहली बार हासिल की ये उपलब्धि

ये भी पढ़ें: Exclusive: 'हिमाचल के मंत्री बोलते हैं केंद्र से करोड़ों मिले, सीएम सुक्खू बोलते हैं कुछ नहीं मिला', जयराम ठाकुर ने ली चुटकी