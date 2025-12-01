ETV Bharat / state

सुक्खू सरकार का दावा- केंद्र की नहीं मिली मदद, अपने बजट से मजबूत किए जा रहे हिमाचल के मेडिकल कॉलेज

हिमाचल में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 11 हजार करोड़ से घटकर 3200 करोड़, फिर भी स्वास्थ्य निवेश 3 हजार करोड़.

HP CM Sukhu on Medical Colleges in Himachal
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Himachal Assembly)
Published : December 1, 2025 at 10:05 PM IST

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इन दिनों विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है. सोमवार, 1 दिसंबर को धर्मशाला के तपोवन में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, तीन मेडिकल कॉलेज शिमला चमियाना, टांडा और मंडी नेरचौक को आगामी वर्ष में एम्स की तर्ज पर विकसित किया जाएगा. नाहन और चंबा के मेडिकल कॉलेज का स्ट्रेथन किया जा रहा है. सीएम ने कहा कि, राज्य चयन आयोग के तहत 450 स्टाफ नर्सों के पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है.

एम्स की तर्ज पर विकसित होंगे तीन मेडिकल कॉलेज

हिमाचल के सीएम सुक्खू ने कहा कि, "तीन मेडिकल कॉलेज शिमला चमियाना, टांडा और मंडी नेरचौक को एम्स की तर्ज पर विकसित किया जाएगा. नाहन और चंबा के मेडिकल कॉलेज का स्ट्रेंथनिंग किया जा रहा है. स्वास्थ्य संस्थानों में 70 प्रतिशत डॉक्टर उपलब्ध करवा दिए गए हैं. जबकि अब अल्ट्रासाउंड व एक्सरे सहित अन्य सुविधा दी जाएगी. डायग्नोस्टिक सिस्टम के लिए भी अत्याधुनिक सुविधा दी जा रही है. लिफ्ट और मरम्मत कार्य के लिए पांच करोड़ जारी किया गया. साथ ही स्वास्थ्य संस्थानों को दरूस्त करने कक जिम्मेदारी भी तय की जाएगी."

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, टांडा मेडिकल कॉलेज में तीस वर्ष पुरानी एक्सरे मशीन थी. एमआरआई की तीन नई मशीनें टांडा में लगाने जा रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी की टांडा मेडिकल कॉलेज में शुरूआत की है. करीब 27 एसआर की पोस्ट जो 15 साल पहले स्वीकृत होनी चाहिए थी, जो कि स्वीकृत ही नहीं हुई थी, जिन्हें हमने स्वीकृत करवाया है. टांडा मेडिकल कॉलेज में एम्स जैसी सुविधाएं अगले एक वर्ष में देंगे.

भाजपा पर बरसे सीएम सुक्खू

मुख्यमंत्री ने कहा कि, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो भी पैसा लग रहा है सरकार के बजट से लग रहा है. इसमें न कोई केंद्र सरकार की मदद मिली है और न ही इसमें कोई जाइका का प्रोजेक्ट है. भाजपा झूठ फैलाने का काम करती है, मेडिकल कॉलेज को कैसे मजबूत करना है, इस दिशा में सरकार काम कर रही है.

हिमाचल की जनता एक हजार करोड़ रुपए का इलाज करवाने जाती है, इस पर हमने विचार किया कि प्रदेश की गरीब जनता एक हजार करोड़ रुपए का इलाज करवाने बाहर क्यों जाए, इसके लिए हम प्रदेश में ही सुविधाएं उपलब्ध करवाएंंगे. टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी में अब तक 35 ऑपरेशन हो चुके हैं. टांडा मेडिकल कॉलेज और चमियाना मेडिकल कॉलेज में सर्जन सरकारी वेतन पर रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं, जबकि निजी अस्पतालों में रोबोटिक सर्जन 4 से 5 लाख रुपए लेता है. वर्ष 2017 में भाजपा सरकार के समय रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (आरडीजी) 11 हजार करोड़ रुपए आती थी, उसमें टेपरिंग हो गई, वो वर्ष 2024-25 में 3200 करोड़ हो गई.

विधायाकों की बढ़ी हुई सैलरी पर क्या बोले CM?

सीएम ने कहा कि, हमारा प्रयास है कि विधायकों को बढ़ी हुई पेंशन व वेतन मिले. पिछले सात माह से बढ़े हुए वेतन भत्तों का भुगतान विधायकों को नहीं हुआ है. प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन हम सुधारों की ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ा कष्ट रहेगा, लेकिन यह कष्ट आंवले के स्वाद की तरह है.

भाजपा की होने वाली रैली पर CM का बड़ा बयान

भाजपा द्वारा आक्रोश रैली जोरावर स्टेडियम के बजाय पुलिस ग्राउंड में करने के सवाल पर सीएम ने कहा कि जोरावर स्टेडियम की कैपेसिटी 4 हजार है, जबकि भाजपा की ओर से कहा गया है कि 10 हजार लोग आएंगे. ऐसे में उन्हें 10 हजार लोगों के हिसाब से पुलिस ग्राउंड में रैली करने को कहा गया है. हमारे साथ भी आज हजारों युवा थे, इसलिए हमने भी पुलिस ग्राउंड में कार्यक्रम किया. विपक्ष द्वारा जितने लोगों के आने की संख्या बताई जाएगी, उसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी.

रोबोटिक सर्झनी से अब तक 116 ऑपरेशन

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि, शिमला के चमियाना मेडिकल कॉलेज व कांगड़ा के डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज में अभी तक रोबोटिक सर्जरी से 116 ऑपरेशन हो चुके है. यह बात मुख्यंमत्री सुविदंर सिंह सुक्खू ने भरमौर के विधायक डा. जनक राज, जस्वां प्रागपुर के विधायक बिक्रम ठाकुर व सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार के प्रश्न के जवाब में दी. उन्होंने कहा कि जल्द ही चरणबद्घ तरीके से प्रदेश के बाकि के मेडिकल कॉलेज में भी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा को शुरू किया जाएगा.

स्वास्थ्य सुविधा के लिए 3 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान

सीएम सुक्खू ने कहा कि, एम्स की तर्ज पर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में लोगों को इलाज की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि, स्वास्थ्य सुविधा को ठीक करने के लिए 3 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है. 3 अन्य मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, नैरचौक व शिमला में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा अगले कुछ हफ्तों में कार्य करना शुरू कर देगी. वहीं, चमियाना, आईजीएमसी और टांडा में स्मार्ट लैब की सुविधा भी जल्द शुरू करवाई जाएगी. रोबोटिक सर्जरी शुरू करने के लिए सरकार खुद फंड खर्च रही है.

संपादक की पसंद

