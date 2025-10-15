HRTC को अफसरों से ज्यादा ड्राइवर और कंडक्टरों की जरूरत, मुख्यमंत्री ने दिए रेशनलाइजेशन के संकेत
हिमाचल सरकार HRTC को हर साल 750 करोड़ ग्रांट दे रही, बावजूद इसके कर्मचारियों और पेंशनर्स को पैसे नहीं मिलने पर CM का बड़ा बयान.
शिमला: हिमाचल प्रदेश में HRTC की आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कड़े निर्णय लेने के संकेत दिए हैं. शिमला में बुधवार को मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहा कि, HRTC की मांगों को डिप्टी सीएम देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि HRTC को हम हर साल सरकार की तरफ से 750 करोड़ दे रहे हैं. HRTC जो अपनी बसें चला रही है, उससे भी उन्हें हर महीने 70 करोड़ की आय होती है. सीएम ने कहा कि आपदा के कारण दो महीने में HRTC का काम नहीं चला. उस संदर्भ में भी बात हुई है कि जब HRTC को दो महीने कमाई नहीं हुई है. उसके गैप की भरपाई का भी सरकार की तरफ से प्रयास किया जाएगा.
HRTC पेंशनर्स को लेकर क्या बोले CM सुक्खू?
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "HRTC से सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को 15 तारीख तक पेंशन जारी होनी चाहिए. HRTC की कार्य प्रणाली है कि उसमें ऊपर के स्तर पर बसों को चलाने के लिए ड्राइवर, कंडक्टर या ज्यादा से ज्यादा इंस्पेक्टर चाहिए, लेकिन HRTC में अधिकारियों की इतनी बड़ी फौज है, जिनके अब युक्तिकरण (रेशनलाइजेशन) किए जाने की जरूरत है. ऐसे में अगर HRTC को प्रॉफिट में लाना है तो इस तरह के कड़े निर्णय अब लेने ही होंगे."
महिलाओं को किराए में 50 फीसदी छूट भी घाटे का कारण
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि, महिलाओं को किराए में 50 फीसदी जो छूट दी जाती है, उसके कारण भी हमें घाटा हो रहा है. ऐसे में कहीं न कहीं कोई कमी तो है, इस दृष्टि से हमें अब सोचना पड़ेगा. ताकि HRTC के पेंशनरों को हर दिन हड़ताल न करनी पड़े. हम चाहते हैं कि HRTC में पेंशनरों को 15 तारीख नहीं पहली को पेंशन मिले. इसके लिए थोड़ा सा फैसला लेने की जरूरत है. इस दिशा में भी हमें आगे बढ़ाना है. HRTC में कर्मचारी और उपमुख्यमंत्री के साथ मिलकर ही फैसले लिए जाएंगे.
हिमाचल की लाइफलाइन है HRTC!
- HRTC को हर साल सरकार दे रही है 750 करोड़ रुपए ग्रांट
- हिमाचल में HRTC के पास 3000 बसें
- बसें चलने से हर महीने HRTC की 70 करोड़ आय
- महिलाओं को किराए में 50 फीसदी छूट से घाटा: CM
- HRTC में रेशनलाइजेशन की जरूरत: CM
हिमाचल में HRTC की 3000 बसें
सीएम सुक्खू ने कहा कि, "HRTC के पास 3 हजार बसें हैं. इसके लिए ड्राइवर कंडक्टर और इंस्पेक्टर पूरे होने चाहिए. उन्हें नाइट ड्यूटी, ओवर टाइम और मेडिकल रीइंबर्समेंट पूरी मिलनी चाहिए. कमी कहां रह गई है सरकार तो पैसे दे रही है? सरकार हर साल 720 करोड़ रुपए ग्रांट दे रही है. वहीं, एचटीसी को भी अपनी बसें चलने से हर महीने 70 करोड़ की कमाई हो रही है. ऐसे में HRTC को हर महीने 120 करोड़ की कमाई हो रही है. 5 साल में सरकार HRTC को 7 हजार करोड़ दे चुकी होगी. इससे 3 हजार बसें चलाना मुश्किल काम नहीं है. हमें इसे ठीक करने की जरूरत है."
