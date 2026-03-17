कैबिनेट रैंक वापसी के बाद CM सुक्खू का बड़ा संकेत, बोले- अभी तो ये शुरुआत है, बजट सत्र में होंगे कई बड़े फैसले
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, जो कटौतियां अभी करनी है, उस पर अभी चर्चा चल रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 7:00 PM IST|
Updated : March 17, 2026 at 8:10 PM IST
शिमला: हिमाचल की डगमगाती वित्तीय स्थिति के बीच सरकार ने सख्त फैसलों की शुरुआत कर दी है. केंद्र से मिलने वाली आरडीजी (Revenue Deficit Grant) बंद होने के बाद राज्य के खजाने पर बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार अब खर्चों पर लगाम कसने के मूड में है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में विभिन्न निगमों, बोर्डों और अन्य सलाहकारों को दिए गए कैबिनेट रैंक को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है.
विधानसभा में होंगे कई बड़े फैसले: CM
इस फैसले के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम सुक्खू ने संकेत दिए कि यह तो केवल शुरुआत है. उन्होंने कहा कि, "हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए आगामी विधानसभा बजट सत्र में कई और बड़े और कड़े फैसले सामने आ सकते हैं. कैबिनेट रैंक हमने वापस ले लिया है. सैलरी कट की अभी 6 महीने की शुरुआत है. अभी विधानसभा में कई और फैसले साथ साथ होते जाएंगे. इससे हम प्रदेश की रिफॉर्म प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे."
सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों को राहत
हिमाचल में 7 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों के लिए राहत भरी खबर है. केंद्र से RDG पर कट लगने के बाद भी जरूरतमंद लोगों को हर महीने मिलने वाली पेंशन में कोई कट नहीं लगेगा. सीएम सुक्खू ने कहा कि बजट सेशन में सरकार के 8 हजार करोड़ कट गए हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य में बजट में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी कोई कटौती नहीं होगी.
सीएम सुक्खू ने कहा कि, जो कटौतियां अभी करनी है, उस पर अभी चर्चा चल रही है. बड़ी गंभीरता से हम बजट तैयार करने में लगे हैं. इसमें कहां पर सुधार किया जा सकता है और कहां पर गरीब आदमी को फायदा दिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो लोग देने की क्षमता रखते हैं, उनके बारे में सरकार कुछ सोच विचार कर रही है. उन्होंने कहा कि हमें वर्ष 2026 से वर्ष 2031 यानी पांच साल तक RDG नहीं मिलेगी. इस स्थिति को देखते हुए कुछ रिफार्म किए जा रहे हैं. सीएम सुक्खू ने कहा कि इसके साथ ही हम हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ और भी फैसले कर रहे हैं.
सुक्खू सरकार के खत्म किए सभी कैबिनेट रैंक
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली हिमाचल सरकार ने सलाहकारों एवं अन्य को दिए गए कैबिनेट रैंक खत्म कर दिए हैं. इतना ही नहीं, सरकार ने सभी को मिलने वाले वेतन एवं भत्तों में 20 फीसदी की कटौती की है. यह कटौती 30 सितंबर 2026 तक जारी रहेगी. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है. गौर रहे कि वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, एचपीटीडीसी के चेयरमैन आरएस बाली, सीएम के आईटी सलाहकार गोकुल बुटेल, सीएम के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू, इन्फ्रास्ट्रक्चर सलाहकार अनिल कपिल सहित रामपुर के विधायक नंदलाल को कैबिनेट रैंक का दर्जा प्राप्त है.
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