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हिमाचल में अब जनजातीय विकास के साथ बढ़ेगी किसानों-ग्रामीण परिवारों की आय! CM सुक्खू ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "किसानों और ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने कई ठोस पहल की हैं. प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रसायन-मुक्त कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रदान किया जा रहा है, जिससे किसानों को बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिल सके. विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी संचालन और किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए बागवानी विभाग को हरसंभव सहयोग दिया जाएगा. विभाग में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेज की जाएगी, ताकि बागवानों को समय पर तकनीकी सहायता उपलब्ध हो सके."

शिमला: हिमाचल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, किसानों की आय में वृद्धि, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, फसलों के विविधीकरण और जनजातीय क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संबंधित विभागों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं. इसी क्रम में आयोजित जनजातीय विकास एवं बागवानी विभागों की समीक्षा बैठक में सीएम सुक्खू ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक मजबूती को अपनी विकास नीति के केंद्र में रखकर कार्य कर रही है.

समीक्षा बैठक में एचपी-शिवा परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फलों की नई और उपयुक्त किस्मों को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है. सीएम ने कहा कि बागवानी प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और विभाग को बागवानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध करवाना चाहिए.

वन अधिकार अधिनियम के तहत 656 दावों को मिली मंजूरी

जनजातीय विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि मार्च 2023 से मार्च 2026 के बीच वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत 636 व्यक्तिगत और 20 सामुदायिक दावों को स्वीकृति प्रदान की गई है. इन दावों के निपटारे के लिए 2259.24 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण किया गया है, जिससे जनजातीय समुदायों को उनके अधिकार सुनिश्चित हुए हैं.

एकलव्य विद्यालयों में बेहतर सुविधाओं के निर्देश

सीएम सुक्खू ने निचार, पांगी, भरमौर और लाहौल स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के कार्यों की भी समीक्षा की. उन्होंने विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए. वर्तमान में इन विद्यालयों में 1013 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं.

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