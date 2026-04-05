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असम में बोले हिमाचल के CM सुक्खू, कांग्रेस की सरकार बनी तो इन मामलों की होंगी जांच

CM सुक्खू ने गुवाहाटी स्थित राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असम की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला.

CM Sukhu press conference at Rajiv Bhavan in Guwahati
गुवाहाटी में राजीव भवन में CM सुक्खू की प्रेस कॉन्फ्रेंस (@SukhvinderSinghSukhu)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 10:09 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू असम में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं. इस दौरान उहोंने असम की राजधानी गुवाहाटी स्थित राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि असम में भाजपा सरकार प्रदेश की संपदा को नुकसान पहुंचाने वाले फैसले ले रही है. सरकार ने अडानी पावर के साथ 6 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन का समझौता किया है, जो असम की जनता के हित में नहीं है.

CM सुक्खू ने कहा कि, पावर परचेज एग्रीमेंट 6.30 रुपए प्रति यूनिट की दर पर किया गया है, वहीं सौर ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली 2.50 से 3 रुपए प्रति यूनिट के बीच उपलब्ध है. इस समझौते में अनियमितताओं की आशंका है और इसकी जांच होनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि असम में कांग्रेस की सरकार बनने पर ऐसे सभी मामलों की जांच करवाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

CM सुक्खू ने असम में गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां

सीएम सुक्खू ने कहा कि, पिछले 10 वर्षों से असम में भाजपा सत्ता में है, लेकिन इसके बावजूद राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार के मोर्चे पर अपेक्षित सुधार नहीं हुआ. भाजपा चुनावों में जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करती रही है, लेकिन इस बार जनता उनके झांसे में नहीं आएगी. इस बार भाजपा अपने राजनीतिक इरादों में सफल नहीं होगी.

हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2.83 लाख रुपए हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 64 हजार रुपए अधिक है. उन्होंने कहा कि राज्य में 125 यूनिट तक दो मीटरों पर मुफ्त बिजली दी जा रही है, वहीं अति गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि आरडीजी के रूप में हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिलने वाली 8 से 10 हजार करोड़ रुपए वार्षिक सहायता को बंद किया गया है, लेकिन इसके बावजूद वित्तीय अनुशासन के माध्यम से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम हो रहा है.

सुधरी किसानों की आर्थिक सेहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में साक्षरता दर उच्च है और शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से सुधार किया जा रहा है. पर्यटन क्षेत्र में भी बेहतर कार्य हो रहा है. अनाथ बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' घोषित कर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी सरकार ने ली है. इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलो, मक्का का 40 से 50 रुपए, पांगी घाटी के जौ का 60 से 80 रुपए और प्राकृतिक हल्दी का 90 से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलो किया है. पहली बार अदरक को एमएसपी के दायरे में लाकर 30 रुपए प्रति किलो तय किया गया है. इसके अलावा गाय के दूध का खरीद मूल्य 61 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध का 71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है.

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