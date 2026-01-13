ETV Bharat / state

बादल फटने, ग्लेशियर पिघलने और फ्लड मैनेजमेंट पर अहम बैठक, CM ने साइंटिफिक स्टडी के दिए निर्देश

हिमाचल के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जलाशयों से पानी के इवैपोरेशन पर साइंटिफिक स्टडी के निर्देश दिए.

CM Sukhu Himachal energy sector Review meeting
हिमाचल सीएम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (@SukhvinderSinghSukhu)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 2:58 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार (12 जनवरी) को ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विभागों से संबंधित अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में सीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को गर्मी के मौसम में अलग-अलग डैम और जलाशयों से पानी के इवैपोरेशन/वाष्पीकरण पर स्टडी करने के निर्देश दिए. एनर्जी सेक्टर से जुड़े अलग-अलग डिपार्टमेंट और कंपनियों की एक रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए, मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में बढ़ती धुंध को चिंता का विषय बताया और कहा कि इस मुद्दे का वैज्ञानिक अध्ययन समय की जरूरत है.

ग्लेशियर पिघलने और बाढ़ मैनेजमेंट पर एनालिसिस की जरूरत

सीएम सुक्खू ने कहा कि, जलाशयों से पानी के इवैपोरेशन और बादल फटने की बढ़ती घटनाओं के बीच कोई संबंध है या नहीं, इसकी जांच के लिए एक गहरी स्टडी होनी चाहिए. इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश में ग्लेशियर पिघलने की दर और बाढ़ मैनेजमेंट पर इसके असर का एनालिसिस करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि, ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से इकोलॉजिकल सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है और प्राकृतिक पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है.

इवैपोरेशन पर साइंटिफिक स्टडी के निर्देश

इस अहम बैठक को लेकर मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, "ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विभागों के साथ समीक्षा बैठक की. गर्मियों में बांधों और जलाशयों से होने वाले पानी के वाष्पीकरण, शहरों में बढ़ती धुंध, ग्लेशियरों के पिघलने और बाढ़ प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई. इन मुद्दों पर वैज्ञानिक अध्ययन के निर्देश दिए गए. ऊर्जा परियोजनाओं, स्मार्ट मीटर और फीडर बिलिंग से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा की गई. पर्यावरण संरक्षण के साथ ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है."

हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर कंस्ट्रक्शन

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने एनर्जी सेक्टर में चल रहे अलग-अलग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का भी रिव्यू किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए. सीएम ने स्मार्ट मीटर पर डिटेल में चर्चा की और अधिकारियों को फीडर बिलिंग मैपिंग करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि 13 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होने से राज्य की बिजली बनाने की क्षमता 1,229 मेगावाट बढ़ गई है.

क्या है इवैपोरेशन?

इवैपोरेशन (Evaporation) यानी वाष्पीकरण, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई तरल पदार्थ (पानी) गर्मी (ऊर्जा) के चलते धीरे-धीरे गैसीय अवस्था यानी भाप में परिवर्तित हो जाता है और वायुमंडल में मिल जाता है. तालाब/जलाशय का पानी सूखना या गीले कपड़े का सूखना. इवैपोरेशन पानी के चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.

SCIENTIFIC STUDY WATER EVAPORATION
STUDY ON CLOUDBURST IN HIMACHAL
HP CM SUKHU MEETING
हिमाचल में बादल फटने की घटना
HP CM ENERGY SECTOR REVIEW MEETING

