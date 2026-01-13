ETV Bharat / state

बादल फटने, ग्लेशियर पिघलने और फ्लड मैनेजमेंट पर अहम बैठक, CM ने साइंटिफिक स्टडी के दिए निर्देश

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार (12 जनवरी) को ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विभागों से संबंधित अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में सीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को गर्मी के मौसम में अलग-अलग डैम और जलाशयों से पानी के इवैपोरेशन/वाष्पीकरण पर स्टडी करने के निर्देश दिए. एनर्जी सेक्टर से जुड़े अलग-अलग डिपार्टमेंट और कंपनियों की एक रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए, मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में बढ़ती धुंध को चिंता का विषय बताया और कहा कि इस मुद्दे का वैज्ञानिक अध्ययन समय की जरूरत है.

ग्लेशियर पिघलने और बाढ़ मैनेजमेंट पर एनालिसिस की जरूरत

सीएम सुक्खू ने कहा कि, जलाशयों से पानी के इवैपोरेशन और बादल फटने की बढ़ती घटनाओं के बीच कोई संबंध है या नहीं, इसकी जांच के लिए एक गहरी स्टडी होनी चाहिए. इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश में ग्लेशियर पिघलने की दर और बाढ़ मैनेजमेंट पर इसके असर का एनालिसिस करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि, ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से इकोलॉजिकल सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है और प्राकृतिक पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है.