CM सुक्खू का बड़ा ऐलान, अब फायर सर्विस में शामिल होंगी हिमाचल की महिलाएं

सीएम सुक्खू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा है, "शिमला में हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा के 63वें स्थापना दिवस समारोह में सहभागिता की. आपदा की कठिन घड़ी में आपकी निस्वार्थ सेवा सभी के लिए प्रेरणादायक है. इसके लिए पूरे विभाग को धन्यवाद देता हूं. हमारी सरकार आपके कार्य को आसान बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है. महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश जैसी सुविधाएं लागू की जा रही हैं, अग्निशमन विभाग में महिलाओं की भर्ती होगी और आवश्यक बदलाव भर्ती नियमों में किए जाएंगे. होम गार्ड की भर्ती भी शीघ्र की जाएगी."

शनिवार (6 दिसंबर) को राजधानी शिमला में हिमाचल प्रदेश होम गार्ड और सिविल डिफेंस के 63वें स्थापना दिवस के मौके पर एक समारोह की अध्यक्षता करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि, फोर्स में भर्ती जल्द ही शुरू होगी और महिलाओं को फायर सर्विसेज में शामिल करने के लिए भर्ती नियमों में जल्द ही ज़रूरी बदलाव किए जाएंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि, राज्य सरकार ने महिला होमगार्ड को मैटरनिटी लीव के फायदे दिए हैं, जिससे मैटरनिटी के दौरान जरूरी मदद और नौकरी की सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है.

शिमला: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है. सीएम सुक्खू ने घोषणा की है कि अब प्रदेश की महिलाओं को फायर सर्विसेज में शामिल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हिमाचल की वर्तमान सरकार महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है.

CM ने शानदार सर्विस के लिए यूनिट्स और कर्मचारियों को किया सम्मानित

सीएम सुक्खू ने कहा कि, होमगार्ड और फायर सर्विसेज ने साल के दौरान सफलतापूर्वक 708 सर्च-एंड-रेस्क्यू ऑपरेशन किए, जिसमें 448 लोगों की जान बचाई गई. फोर्स ने 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान से बचाने में मदद की है, और डिपार्टमेंट ने 1,035 पानी की जगहों को भी ठीक किया है. इसके साथ ही सीएम ने कहा कि राज्य सरकार होमगार्ड और सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट को भी मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है.

फायर सर्विसेज मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत 55 करोड़

हिमाचल की मौजूदा सरकार ने फायर सर्विसेज मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत 55 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि SDRF को उसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 6 करोड़ रुपए के एडवांस इक्विपमेंट दिए हैं. इसमें एरियल सर्वे, सर्च ऑपरेशन और आपदा की आशंका वाले इलाकों की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन शामिल हैं. इस कार्यकाल में सुक्खू सरकार ने इंदौरा, देहा, उबादेश और नेरवा में चार नए फायर स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि 27 नए फायर टेंडर खरीदे हैं. इसके अलावा इस साल इन यूनिट्स को चलाने के लिए 150 पोस्ट को मंजूर प्रदान की गई है.

राहुल गांधी संविधान बचाने के लिए कर रहे काम

डॉ. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस दौरान सीएम सुक्खू ने बाबा साहेब के योगदान को भी याद किया. सीएम ने कहा कि, "राहुल गांधी लगातार संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए काम कर रही है. देश में संवैधानिक संस्थाओं पर कुठाराघात किया जा रहा है."

डॉ. भीमराव अंबेडकर को CM ने अर्पित की श्रद्धांजलि

CM सुक्खू ने कहा कि, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देश के लिए बड़ा योगदान दिया है. उन्हें न सिर्फ़ देश में में बल्कि विदेश में भी बेहद सम्मान के साथ याद किया जाता है. उन्होंने उस वक्त वंचितों के अधिकारों के लिए काम किया, जिस वक्त देश में जातिवाद चरम पर था.

वहीं, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का देश के प्रति योगदान अतुलनीय है. वे हमेशा ही दलितों और पिछड़ों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते थे. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर विनय कुमार केंद्रीय आलाकमान और राहुल गांधी का भी आभार व्यक्त किया.

