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चार्जशीट में भाजपा ने खुद लिखे थे नाम, अब कांग्रेस सरकार कर रही कार्रवाई- CM सुक्खू

2017 में भाजपा ने जिन नेताओं के खिलाफ जो चार्जशीट तैयार की थी, उसी आधार पर कांग्रेस सरकार कार्रवाई कर रही है.

HP CM Sukhu on Vigilance Inquiry
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (@HimachalAssembly)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 1:29 PM IST

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शिमला: इन दिनों हिमाचल विधानसभा का मानसून स्र चल रहा है. सोमवार (24 अगस्त) को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चल रही चर्चा के दौरान विजिलेंस जांच को लेकर भी पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोंक झोंक देखने को मिली. इस दौरान मुख्यमंत्री ने विजिलेंस जांच को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने चर्चा सीट में जिन नेताओं के नाम लिखे थे सरकार अब उन पर कार्यवाही कर रही है.

'बदले की भावना से कार्रवाई नहीं'

सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, "हमारी सरकार बदले की भावना से नहीं, बल्कि विपक्ष द्वारा पहले से लगाए गए आरोपों और तैयार की गई चार्जशीट के आधार पर जांच कर रही है. साल 2017 में भाजपा ने सत्ता में आने से पहले कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जो चार्जशीट तैयार की थी, अब उसी के आधार पर कांग्रेस सरकार कार्रवाई कर रही है. हिमाचल प्रदेश में पूर्व कांग्रेस नेताओं की जांच की जा रही है, जो अब भाजपा में शामिल हैं. चार्जशीट में सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा और राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन के नाम शामिल हैं. यह कांग्रेस के नेता रहे और अब बीजेपी में हैं."

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (@HimachalAssembly)

'चार्जशीट में भाजपा ने खुद लिखे नाम'

CM क्खू ने कहा कि, उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है और भाजपा को इससे कोई गुरेज नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम चार्जशीट में शामिल थे, उनके नाम भाजपा ने खुद लिखे थे. साथ ही मुख्यमंत्री ने भाषा विधायक सुधीर शर्मा के साथ अन्य विधायकों के विजिलेंस दफ्तर जाने को लेकर भी निशाना साधा. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा विधायक ऐसे विजिलेंस दफ्तर पहुंचे थे की कोई बड़ी जंग जीत कर या आजादी की लड़ाई लड़ कर आए हों. मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में जांच के लिए बुलाया गया था लेकिन भाजपा विधायक समर्थक बनकर विजिलेंस दफ्तर पहुंच गए.

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