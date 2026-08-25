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चार्जशीट में भाजपा ने खुद लिखे थे नाम, अब कांग्रेस सरकार कर रही कार्रवाई- CM सुक्खू

शिमला: इन दिनों हिमाचल विधानसभा का मानसून स्र चल रहा है. सोमवार (24 अगस्त) को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चल रही चर्चा के दौरान विजिलेंस जांच को लेकर भी पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोंक झोंक देखने को मिली. इस दौरान मुख्यमंत्री ने विजिलेंस जांच को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने चर्चा सीट में जिन नेताओं के नाम लिखे थे सरकार अब उन पर कार्यवाही कर रही है.

'बदले की भावना से कार्रवाई नहीं'

सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, "हमारी सरकार बदले की भावना से नहीं, बल्कि विपक्ष द्वारा पहले से लगाए गए आरोपों और तैयार की गई चार्जशीट के आधार पर जांच कर रही है. साल 2017 में भाजपा ने सत्ता में आने से पहले कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जो चार्जशीट तैयार की थी, अब उसी के आधार पर कांग्रेस सरकार कार्रवाई कर रही है. हिमाचल प्रदेश में पूर्व कांग्रेस नेताओं की जांच की जा रही है, जो अब भाजपा में शामिल हैं. चार्जशीट में सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा और राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन के नाम शामिल हैं. यह कांग्रेस के नेता रहे और अब बीजेपी में हैं."