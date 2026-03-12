ETV Bharat / state

हिमाचल में थर्ड फ्रंट पर बोले CM सुक्खू- जो जाना चाहता है जाए, सरकार जनहित में करेगी काम

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में बन रहे तथाकथित थर्ड फ्रंट को लेकर कहा कि, "लोकतंत्र में हर व्यक्ति को पार्टी बनाने का अधिकार है. जो व्यक्ति जाना चाहता है वह जा सकता है, किसी को रोका नहीं जा सकता. कांग्रेस सरकार प्रदेश में अपना कार्यकाल पूरा करेगी और जनहित के कार्य करती रहेगी. हमारी सरकार के अभी 2 साल है. आम लोगों के लिए योजनाएं लेकर आएंगे."

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तीसरे राजनीतिक विकल्प की सुगबुगाहट तेज हो गई है. हमीरपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में बन रहे तथाकथित थर्ड फ्रंट को लेकर कहा कि, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को पार्टी बनाने का अधिकार है. इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा है.

एलपीजी गैस की कमी को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में गैस की कोई किल्लत नहीं है. उन्होंने कहा कि यदि कहीं पर समस्या आती है तो सरकार तत्काल कदम उठाकर स्थिति को सामान्य बनाएगी. इस दौरान सीएम ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.

सीएम सुक्खू ने इस दौरान भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि, भाजपा हिमाचल प्रदेश के विकास की विरोधी बनकर सामने आ रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि आरडीजी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भाजपा ने चुप्पी क्यों साध रखी है. सीएम ने कहा कि, आरडीजी बंद होने से प्रदेश का हर साल 8 से 10 हजार करोड़ रुपए कट गया है 1952 से हमें RDG मिलती रही है. लेकिन, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल की जनता के अधिकारों के लिए चुप है.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा रोबोटिक सर्जरी को लेकर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि, "हिमाचल प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा एम्स की तर्ज पर उपलब्ध करवाई जा रही है. जब जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे तब वे नेरचौक मेडिकल कॉलेज में एक एमआरआई मशीन तक स्थापित नहीं कर पाए थे, जबकि अब स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक बनाने के प्रयासों पर बयानबाजी की जा रही है. प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि आम लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सकें. विपक्ष विकास कार्यों से कुंठित होकर अनावश्यक बयानबाजी कर रहा है."

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि, नादौन डिग्री कॉलेज में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और बहुउद्देशीय भवन जैसी सुविधाएं छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्रदान करेंगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जून माह से हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में कक्षाएं शुरू करने की योजना है और यहां मल्टी सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी. उन्होंने यह भी बताया कि क्षेत्र में डेंटल कॉलेज खोलने की दिशा में भी सरकार कार्य कर रही है.

हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरुवार को दो दिवसीय दौरे पर जिला हमीरपुर के नादौन पहुंचे. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जिला प्रशासन की ओर से अमतर क्रिकेट स्टेडियम में उनका भव्य स्वागत किया गया. इसके बाद मुख्यमंत्री नादौन के डिग्री कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने बहुउद्देशीय भवन का शिलान्यास किया और डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल क्लासरूम और स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया.

