पंचायत चुनाव को लेकर इसलिए सुप्रीम कोर्ट गई है हिमाचल सरकार, CM सुक्खू ने कह दी बड़ी बात

मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनावों को लेकर उच्चतम न्यायालय जाने के मुद्दे पर भी स्थिति स्पष्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है.

HP CM Sukhu Himachal Panchayat Election
हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
ऊना: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव में हो रही देरी पर सियासत बढ़ती जा रही है. विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर है. इसी बीच सूबे के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है. साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि आखिर पंचायत चुनाव को लेकर हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों किया है.

पंचायत चुनाव को लेकर इसलिए सुप्रीम कोर्ट गई है सरकार

पंचायत चुनावों को लेकर उच्चतम न्यायालय जाने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि, "प्रदेश सरकार पंचायत चुनावों के खिलाफ नहीं है. लगातार प्राकृतिक आपदाओं के चलते हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियां बेहद विकट हो चुकी हैं, जिस कारण प्रदेश में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया है. इसी अधिनियम और पंचायत चुनाव से जुड़े दो कानूनों की व्याख्या को लेकर सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है."

इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) समाप्त किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. CM सुक्खू ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को सीधे कटघरे में खड़ा करते हुए तीखा हमला बोला है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि, यदि प्रदेश भाजपा केंद्र के इस फैसले का समर्थन करती है तो उसे प्रदेश की जनता के सामने खुलकर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले से आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल के साथ केंद्र सरकार ने सोची-समझी रणनीति के तहत अन्याय किया है, जिसका सीधा असर प्रदेश के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं पर पड़ेगा.

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

RDG समाप्त करने पर भाजपा पर बरसे सीएम सुक्खू

ऊना दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "आरडीजी खत्म करने का निर्णय हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के लिए घातक साबित होगा. क्या प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के इस फैसले के साथ खड़ी है, और यदि हां, तो उसे प्रदेश की जनता को सच्चाई बतानी चाहिए. हिमाचल प्रदेश पहले ही गंभीर आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा है. ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाली आरडीजी को समाप्त करना प्रदेश के अधिकारों पर सीधा हमला है."

CM सुक्खू ने आरोप लगाया कि, यह कदम केंद्र द्वारा प्रदेश के साथ किए जा रहे अन्याय का हिस्सा है. इसके चलते विकास कार्य प्रभावित होंगे और आम जनता के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा. उन्होंने दोहराया कि उनकी सरकार जनता की सेवा के उद्देश्य से सत्ता में आई है और प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा.

HP CM Sukhu Visit Una
श्री राधा कृष्ण मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री राधा कृष्ण मंदिर पहुंचकर श्री राधा कृष्ण के चरणों में शीश नवाया और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने संतों के मार्गदर्शन और समाज में उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आध्यात्मिक मूल्यों से ही एक सशक्त और संवेदनशील समाज का निर्माण संभव है. सीएम ने उपस्थित श्रद्धालुओं और जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि, संतों का सानिध्य सदैव मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है.

संपादक की पसंद

