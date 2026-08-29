CM ने नेता विपक्ष के खिलाफ क्यों कह दी प्रिविलेज लाने की बात! कहा- 'दो दिनों की राहत, सोमवार को लाएंगे प्रिविलेज'
सदन में मुख्यमंत्री ने अध्यक्ष से भी अपील कर दी कि नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ तीसरा प्रिविलेज मोशन लाने की बात दर्ज कर दी जाए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 29, 2026 at 7:40 AM IST|
Updated : August 29, 2026 at 8:29 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का गैर सरकारी कार्य दिवस था. लेकिन, सदन के भीतर इस दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी टकराव कमजोर नहीं पड़ा. सदन के भीतर मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष फिर एक बार आमने-सामने आ गए और इस बार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के खिलाफ प्रिविलेज लाने की भी बात कह दी. बीबीएमबी क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्थाओं को लेकर शुरू हुई चर्चा पूर्व और वर्तमान सरकार के दौरान हुए कामों की बहस बन गई. इसके बाद सीएम ने नेता प्रतिपक्ष पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए मज़ाकिया अंदाज में प्रिविलेज मोशन लाने की बात कह दी.
गुरुवार को सदन में बिलासपुर के क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था को लेकर चल रही चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अपना जवाब देने के लिए खड़े हुए थे. इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि, BBMB के क्षेत्र में कोई भी नई सिंचाई और वाटर सप्लाई परियोजना शुरू करने से पहले BBMB से एनओसी लेनी पड़ती थी. लेकिन, प्रदेश सरकार के प्रयासों के बाद अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री को टोक दिया, जिस पर मुख्यमंत्री ने मज़ाकिया अंदाज में उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आने की बात कह दी.
'सोमवार को लाएंगे प्रिविलेज, अभी दो दिनों की दी राहत '
दरअसल, जब मुख्यमंत्री कह रहे थे कि BBNB क्षेत्र में परियोजना शुरू करने के लिए अब BBMB से NOC की आवश्यकता नहीं है और उनकी सरकार के प्रयासों से संभव हो सका इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह फैसला उनकी सरकार का समय हो गया था. इस बात पर मुख्यमंत्री ने मज़ाकिया अंदाज में कहा कि नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ तीसरी बार प्रिविलेज का मामला बन जाएगा. सीएम सुक्खू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ख़ुद सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं और सच्चे व्यक्ति के खिलाफ बात करते हैं. मुख्यमंत्री ने अध्यक्ष से भी अपील कर दी कि नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ तीसरा प्रिविलेज मोशन लाने की बात दर्ज कर दी जाए. मुख्यमंत्री यही नहीं थमे, उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल नेता प्रतिपक्ष को अभी दो दिनों की राहत है. सोमवार को वे इस मामले से जुड़े दस्तावेज भी सदन में रखेंगे और उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी लाएंगे.
बार-बार आग्रह के बाद मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, साल 2024 में आरके सिंह देश के पावर मिनिस्टर हुआ करते थे. उन्होंने बार-बार केंद्रीय मंत्री से इस मामले में आग्रह किया. साल 2024 में चुनाव के समय में उन्होंने प्रदेश को मंजूरी देने की बात कही. केंद्रीय मंत्री आपदा प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर किन्नौर यात्रा पर थे. इस दौरान मंत्री जगत सिंह नेगी और खुद मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की थी. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने BBNB से एनओसी लेने के मामले और सीआरएफ लेने के मामले में सरकार की मदद की थी.
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