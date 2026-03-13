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'पूरे हिमाचल में एक साथ होंगे पंचायत चुनाव, सबसे प्रभावशाली साबित करने की कोशिश में जयराम ठाकुर का गुट'

मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि, जयराम ठाकुर का गुट खुद को सबसे प्रभावशाली साबित करने की कोशिश कर रहा है.

CM Sukhu on Panchayat Election
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (@SukhvinderSinghSukhu)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 9:51 PM IST

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Updated : March 13, 2026 at 10:53 PM IST

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ऊना: जिला ऊना के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बंगाणा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्षेत्र के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए 14.92 करोड़ रुपए की जल आपूर्ति योजनाओं का शिलान्यास किया, जिससे लगभग 10 हजार से अधिक लोगों को स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो सकेगा. इस अवसर पर सीएम पंचायत चुनाव और टोल टैक्स जैसे मुद्दों पर भी अपनी सरकार का पक्ष रखा और विपक्ष पर तीखा पलटवार किया.

हिमाचल में अब एक साथ होंगे पंचायत चुनाव

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की धारणा को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में तो सभी पंचायत चुनाव एक ही समय करवाने का निर्णय लिया गया है. जिस समय पहले ग्राम पंचायत चुनाव होते थे, उस समय एक तरफ हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी आदि की चुनौतियों से जूझना पड़ता था. वहीं, दूसरी तरफ छात्रों के स्कूल और कॉलेज की वार्षिक परीक्षाओं में भी खलल पड़ता था, लेकिन अब मई महीने में पूरे प्रदेश में एक साथ बिना किसी विघ्न के सभी पंचायतों में चुनावों को संपन्न करवाया जाएगा."

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (@SukhvinderSinghSukhu)

जयराम ठाकुर पर CM सुक्खू का तंज

जयराम ठाकुर द्वारा पंचायत चुनाव को देरी से करवाने के कारण विकास कार्य प्रभावित होने संदर्भ में दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि, नेता प्रतिपक्ष इस मामले को लेकर केवल इसलिए बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा में इस वक्त कई गुट बने हुए हैं और उनमें जयराम ठाकुर का गुट खुद को सबसे प्रभावशाली साबित करने की कोशिश कर रहा है. अन्यथा हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव अपने समय पर ही हो रहे हैं.

हिमाचल में टोल टैक्स को बढ़ाने का कोई फैसला नहीं

हिमाचल प्रदेश के वाहनों के लिए पंजाब सरकार द्वारा टोल टैक्स लगाने के फैसले को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में टोल टैक्स को बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया गया है. हिमाचल प्रदेश में पिछले 30 वर्षों से प्रवेश शुल्क की व्यवस्था रही है, जिसके तहत हर साल टोल बैरियर नीलाम किए जाते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान इस बार भी टोल बैरियर नीलाम किए गए हैं. नीलामी प्रक्रिया के दौरान जिस मूल्य पर टोल नीलाम हुआ है, उसी के मुताबिक प्रवेश शुल्क में परिवर्तन किया गया है. इसके तहत हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण शुल्क के रूप में प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है.

HP CM Sukhu Visit Una
बंगाणा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (@SukhvinderSinghSukhu)

पंजाब के वित्त मंत्री के बयान पर CM का पलटवार

सीएम सुक्खू ने कहा कि, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा विधानसभा में हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को वेतन और पेंशन नहीं मिलने के आरोपों पर भी पलटवार किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि, पंजाब के लोगों पर विशेष रूप से कोई शुल्क नहीं लगाया जा रहा. पंजाब के लोग हमारे भाई हैं और हिमाचल प्रदेश में यह व्यवस्था करीब 30 वर्षों से चल रही है, जो देश के हर नागरिक के लिए समान रूप से लागू है. पंजाब द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई करना आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना को ठेस पहुंचाने जैसा है.

कुटलैहड़ को करोड़ों की सौगात

शुक्रवार को जिला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में एकदिवसीय प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभा स्थल पर पहुंचते ही विधानसभा क्षेत्र के लिए 14.92 करोड़ रुपए की जल आपूर्ति योजना का शिलान्यास किया, जिससे 10000 से ज्यादा की आबादी को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो सकेगा. इस मौके पर सीएम सुक्खू ने मीडिया को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर जमकर निशाना साधा.

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Last Updated : March 13, 2026 at 10:53 PM IST

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