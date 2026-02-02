ETV Bharat / state

हिमाचल में अब घर बैठे ही होम-स्टे का पंजीकरण, फायर एनओसी के नाम पर भी नहीं रुकेगा होटल का रिन्यूअल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "राज्य सरकार होम-स्टे संचालकों और होटल मालिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत है, ताकि उनके व्यवसाय पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े. ऑब्जेक्शन के नाम पर होटल कारोबारियों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए. हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि फायर अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के कारण होम-स्टे के पंजीकरण के रिन्यूअल को रोका नहीं जाना चाहिए."

शिमला: हिमाचल में पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है. अब होम-स्टे संचालकों को पंजीकरण के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यह प्रक्रिया पूरी तरह घर बैठे ऑनलाइन हो सकेगी. इतना ही नहीं, फायर एनओसी के नाम पर होटल और होम-स्टे का नवीनीकरण भी नहीं रोका जाएगा, जिससे सैकड़ों छोटे-बड़े पर्यटन व्यवसायियों को समय और परेशानी दोनों से निजात मिलेगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में होम-स्टे पोर्टल http://homestay.hp.gov.in का शुभारंभ किया. इस पोर्टल के माध्यम से अब घर बैठे ही होम-स्टे का पंजीकरण किया जा सकेगा.

सीएम सुक्खू ने पर्यटन विभाग को ऐसे होटलों को प्रोविजनल पंजीकरण प्रदान करने को कहा, ताकि उनका व्यवसाय सुचारू रूप से संचालित होता रहे. मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत 'पर्यटन से स्वरोजगार' अर्जित करने के लिए होम-स्टे योजना शुरू की गई है. होम-स्टे योजना का उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यटकों को अनछुए पर्यटन स्थलों की ओर आकर्षित करना है.

शहरी क्षेत्रों में भी होम स्टे

मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रदेश के राजस्व में भी पर्यटन क्षेत्र का अधिक योगदान है. इसलिए वर्तमान सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ा कर इसमें शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया है. ताकि स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें. सीएम ने कहा कि योजना के अंतर्गत अधिकतम छह कमरे की सुविधा का होम-स्टे पंजीकृत किया जा सकता है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "होम-स्टे संचालन से पर्यटकों को बेहतरीन सुविधाएं मिलने के साथ मकान मालिकों को घर पर ही अच्छी कमाई प्राप्त होगी. स्थानीय व्यंजनों को पर्यटकों को परोसने से होम-स्टे मालिकों की कमाई और भी बढ़ेगी, क्योंकि पर्यटक स्थानीय व्यंजनों को काफी पंसद करते हैं और उन्हें घर जैसा अनुभव होता है."

सीएम सुक्खू ने कहा कि, गांव में बने पुरातन शैली के घर पर्यटकों खासकर विदेशी पर्यटकों को काफी आकर्षित करते हैं. वर्तमान सरकार ने होम-स्टे योजना के तहत ब्याज अनुदान योजना शुरू की है ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठाकर अपनी आय के साधन भी बढ़ा सकें. मुख्यमंत्री ने कहा कि, इस योजना में होम-स्टे संचालन के लिए शहरी, ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्र में ब्याज अनुदान राशि क्रमशः 3, 4 और 5 फीसदी दी जा रही है. यह ब्याज अनुदान, टर्म लोन पर पर्यटन इकाई बनाने या विस्तार करने या अपग्रेड करने के लिए प्रदान किया जाता है.

