हिमाचल में पहली बार बनेगी पोषण नीति, फूड टेस्टिंग लैब के लिए कांगड़ा को 25 करोड़ जारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पोषण और खाद्य सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल होने जा रही है. राज्य में पहली बार पोषण नीति बनाई जाएगी, जिससे कुपोषण से लेकर स्वस्थ खान-पान तक के प्रयासों को नई दिशा मिलेगी. इसी कड़ी में खाद्य गुणवत्ता की जांच को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है.

कांगड़ा में अत्याधुनिक फूड टेस्टिंग लैब की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए वहीं कंडाघाट स्थित लैब को सुदृढ़ करने के लिए 8.50 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि, "राज्य सरकार प्रदेश की पहली पोषण नीति बनाएगी, ताकि लोगों को समग्र रूप से लाभ मिल सके. राज्य सरकार कई पोषण और खाद्य सुरक्षा जैसे एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), मिड-डे मील योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजनाएं चला रही है."

यहां स्थापित होंगी क्षेत्रीय टेस्टिंग लैब स्थापित

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, इन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग बहुत जरूरी है. इससे लोगों को भोजन में मौजूद पोषक तत्वों, कैलोरी और फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में जागरूकता मिलेगी. नीति को अंतिम रूप देने से पहले राज्य में पोषण और खाद्य परीक्षण से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है. इसके तहत कंडाघाट स्थित कंपोजिट टेस्टिंग लैब को अपग्रेड किया जाएगा और नई प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी. पहले चरण में कांगड़ा जिले में नई लैब बनाई जाएगी. आने वाले वर्षों में राज्य के अन्य हिस्सों में भी क्षेत्रीय टेस्टिंग लैब स्थापित होंगी.