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CM सुक्खू ने बताया हिमाचल में कब होगी 'मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना' की शुरुआत, भाजपा पर भी बरसे

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( @SukhvinderSinghSukhu )

चंबा: हिमाचल के चंबा दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा जिले के भटियात विधानसभा क्षेत्र के चुवाड़ी में सिविल कोर्ट खोलने की घोषणा की. इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों की मांग पर क्षेत्र में सीबीएसई सम्बद्ध स्कूल खोलने का भी ऐलान किया. इस दौरान सीएम सुक्खू यह भी बताया कि प्रदेश सरकार कब से 'मुख्यमंत्री अपना परिवार, सुखी परिवार' योजना की शुरुआत करने जा रही है. सीएम ने विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा भी की.

कब होगी अपना परिवार सुखी परिवार योजना की शुरुआत?