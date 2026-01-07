ETV Bharat / state

हिमाचल में मेडिकल कॉलेज के लिए सीनियर रेजिडेंट शिप पॉलिसी बनाने की तैयारी में सुक्खू सरकार

हिमाचल में मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट शिप पॉलिसी ( @DIPR )