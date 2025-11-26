ETV Bharat / state

पंचायत चुनाव और तीन साल के जश्न पर सरकार और विपक्ष आमने-सामने, जयराम ठाकुर के आरोपों पर CM सुक्खू का पलटवार

धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा शीतकालीन सत्र बुधवार से शुरू हो गया है. इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि, "आपदा को पांच महीने से अधिक हो चुके हैं, लेकिन सरकार प्रभावित परिवारों तक राहत और पुनर्वास का काम समय पर नहीं पहुंचा सकी. केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई राहत राशि को सरकार ने मंडी में आयोजित अपने तीन साल के जश्न में खर्च कर दिया. साथ सुक्खू सरकार डिजास्टर एक्ट का बहाना बनाकर चुनावों से बचने की कोशिश कर रही है."

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में चल रहे विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन (बुधवार, 26 नवंबर को) सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर राहत कार्यों में विफल रहने से लेकर चुनाव से भागने तक गंभीर आरोप लगाए. वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पलटवार करते हुए विपक्ष को “जल्दबाज़” करार दिया. भाजपा के विधायकों पर सीएम सुक्खू ने और क्या कुछ कहा आइए विस्तार से जानते हैं.

'केंद्र की राहत राशि जश्न में खर्च करना पीड़ितों के साथ अन्याय'

जयराम ठाकुर ने कहा कि, आपदा को पांच महीने से ज़्यादा हो गए, लेकिन सरकार अभी तक प्रभावित परिवारों तक नहीं पहुंच पाई है. केंद्र की राहत राशि जश्न में खर्च करना ये पीड़ितों के साथ अन्याय है. अब डिजास्टर एक्ट का बहाना बनाकर चुनावों से भागा जा रहा है सच यह है कि सुक्खू सरकार हार के डर से चुनाव करवाना नहीं चाहती जनता बदलाव के लिए तैयार है और सरकार इससे घबराई हुई है.

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर CM सुक्खू का पलटवार

जयराम ठाकुर के इन आरोपों के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कड़ा पलटवार किया है. सीएम सुक्खू ने कहा है कि, "विपक्ष को हमेशा चुनाव की ही जल्दी रहती है, जबकि सरकार का पहला दायित्व आपदा प्रभावित लोगों की मदद करना है. जयराम ठाकुर को हमेशा चुनावों की जल्दी रहती है, जब इन्होंने हमारे विधायक खरीदे थे, तब भी ये जल्दबाज़ी में थे लेकिन आज प्राथमिकता आपदा पीड़ितों की है उनकी ज़िंदगी अभी पटरी पर नहीं लौटी चुनाव होंगे, पर तभी जब हालात सामान्य हो जाएंगे."

ऊना मामले में डीसी और एसपी ऊना को तलब

इसके साथ ही सीएम सुक्खू ने कहा कि, "ऊना प्रकरण को लेकर डीसी और एसपी ऊना को तलब किया गया है और एक महीने के भीतर सख्त कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. ऊना केस में डीसी और एसपी को बुलाकर एक महीने में सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. सरकार चिट्टे के खिलाफ बड़े स्तर पर मुहिम चला रही है. चिट्टे के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस है. नशे के खिलाफ एक सामूहिक संदेश देने के लिए 1 दिसंबर को धर्मशाला में बड़ी मैराथन निकाली जाएगी."

