ETV Bharat / state

पांच वर्षों में सीबीएसई स्कूल हिमाचल के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में होंगे शामिल- CM सुक्खू

CM सुक्खू ने कहा कि, सरकार केवल शिक्षा की पहुंच बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है.

CM Sukhu on Himachal CBSE schools
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (FB @SukhvinderSinghSukhu)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 9:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, प्रदेश में सीबीएसई से संबद्ध सरकारी विद्यालय आगामी पांच वर्षों में राज्य के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों के रूप में उभरेंगे. शिमला स्थित एक स्कूल के स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है. इसी दृष्टिकोण के तहत सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम शुरू किया गया है और 156 सरकारी विद्यालयों को सीबीएसई से संबद्ध किया गया है. इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और सरकारी विद्यालयों में 24,000 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ा है.

'CBSE स्कूल राज्य के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में होंगे शामिल'

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "हिमाचल प्रदेश शिक्षा के आदर्श केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है, क्योंकि यहां के शैक्षणिक वातावरण में विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए श्रेष्ठ अवसर प्राप्त हो रहे हैं. छात्र केवल सफलता प्राप्त करने का लक्ष्य न रखें, बल्कि ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करें जो समाज में सार्थक परिवर्तन ला सके. विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनकर समाज, प्रदेश और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देना चाहिए, यही हमारा ध्येय होना चाहिए. शिक्षा की मजबूत नींव पर प्रगतिशील समाज का निर्माण होता है. इसी संकल्पना के साथ वर्तमान राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है."

'हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के लिए आदर्श वातावरण'

सीएम ने कहा कि, यह गर्व का विषय है कि हिमाचल प्रदेश ने 99.30 फीसदी साक्षरता दर के साथ पूर्ण साक्षर राज्य बनने का ऐतिहासिक गौरव प्राप्त किया है. यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि शिक्षा के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रमाण है. विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण सुधार किए हैं.

'प्रदेश के बच्चों में पढ़ने की सर्वश्रेष्ठ क्षमता'

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि, असर रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश के बच्चों ने देश में पढ़ने की सर्वश्रेष्ठ क्षमता का प्रदर्शन किया है. परख मूल्यांकन में प्रदेश ने वर्ष 2021 में 21वें स्थान से उल्लेखनीय सुधार करते हुए देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में स्थान बनाया है. इसी तरह, शिक्षा मंत्रालय के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में प्रदेश सात स्थान की छलांग लगाकर राष्ट्रीय स्तर पर छठा स्थान हासिल किया है. ये उपलब्धियां इस बात का प्रमाण हैं कि राज्य सरकार केवल शिक्षा की पहुंच बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है.
ये भी पढ़ें: GenZ पर कंगना रनौत की टिप्पणी पर भड़के विक्रमादित्य सिंह, बोले- पहले तय करें कि युवा देश का भविष्य या कूड़ा कचरा?

ये भी पढ़ें: हिमाचल के इस मेडिकल कॉलेज में बढ़ेंगी 100 PG सीटें, CM सुक्खू का बड़ा ऐलान

TAGGED:

EDUCATIONAL INSTITUTIONS HIMACHAL
HIMACHAL CBSE SCHOOLS
CM SUKHU ON CBSE SCHOOLS
सीबीएसई स्कूल हिमाचल
CM SUKHU ON HIMACHAL CBSE SCHOOLS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.