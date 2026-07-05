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हिमाचल में अब बदलेगी प्राकृतिक खेती की तस्वीर, औने-पौने दाम पर नहीं बिकेंगे उत्पाद, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

इस फैसले से हजारों किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है और साथ ही खेती छोड़ चुके लोगों के दोबारा कृषि की ओर लौटने का रास्ता भी मजबूत होगा. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार हिमाचल को देश का अग्रणी प्राकृतिक खेती राज्य बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है. उन्होंने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और दक्षता के साथ कार्य किया जाए.

शिमला: हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक खेती को अब नई रफ्तार मिलने जा रही है. राज्य सरकार ने किसानों की सबसे बड़ी चिंता उत्पादों की बिक्री और बेहतर बाजार को दूर करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है. अब प्राकृतिक खेती से तैयार होने वाले उत्पाद खेतों तक सीमित नहीं नहीं रहेंगे, उन्हें संगठित बाजार, डिजिटल प्लेटफॉर्म और मजबूत मार्केटिंग व्यवस्था के जरिए देशभर के उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की तैयारी है. यही नहीं, किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार पहले से लागू न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के साथ प्राकृतिक खेती के विस्तार पर भी विशेष जोर दे रही है.

सीएम सुक्खू ने कहा कि, सरकार विभाग को हर स्तर पर सहयोग उपलब्ध कराएगी, ताकि प्राकृतिक खेती को बड़े स्तर पर बढ़ावा मिल सके. मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पादों की बिक्री को आसान और व्यवस्थित बनाने के लिए कृषि विभाग में अलग मार्केटिंग विंग स्थापित करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने इन उत्पादों की डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर बिक्री की संभावनाएं तलाशने को भी कहा, ताकि किसानों को बेहतर बाजार और उचित दाम मिल सकें. उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 2,56,870 किसान 44,784.73 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं.

प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों की संख्या बढ़ोतरी (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "सरकार की नई पहलों के बाद प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है. जो किसान पहले खेती छोड़ चुके थे, वे भी अब दोबारा खेती की ओर लौट रहे हैं और प्राकृतिक खेती में रुचि दिखा रहे हैं. हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया है. सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं का एमएसपी 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का 50 रुपए प्रति किलोग्राम, कच्ची हल्दी का 150 रुपए प्रति किलोग्राम, पांगी घाटी की जौ का 80 रुपए प्रति किलोग्राम और अदरक का 30 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया है."

दूध पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य

सीएम सुक्खू ने कहा कि दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने के बाद प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ा है और सहकारी डेयरी व्यवस्था से जुड़ने वाले किसानों की संख्या में भी लगातार इजाफा हुआ है. सरकार ने गाय के दूध का एमएसपी 32 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध का एमएसपी 47 रुपए से बढ़ाकर 71 रुपए प्रति लीटर कर दिया है. उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत डेयरी किसानों सहित अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाना है.

हिमाचल में प्राकृतिक तरीके से खेती (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा कि, "पिछले साढ़े तीन वर्षों में राज्य सरकार प्रदेश के दूध उत्पादकों को 300 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है. कृषि विभाग को कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल क्षेत्र को प्राकृतिक खेती पंचायत घोषित करने की सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही बड़ा भंगाल में उगाई जाने वाली राजमाह के लिए भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने को भी कहा गया है. प्रदेश सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी."

हिमाचल में प्राकृतिक खेती (ETV Bharat)

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