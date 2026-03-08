ETV Bharat / state

'हिमाचल की संपदा को लुटने नहीं देंगे, भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद कर जनता को मिलेगा उसका हक'

मुख्यमंत्री ने कहा कि, उनकी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं, जिनसे प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि एक बड़ा होटल करीब 20-22 साल से कानूनी विवाद में फंसा हुआ था. उनकी सरकार ने न केवल उस होटल पर कब्जा लिया बल्कि उसे सरकार के नाम भी करवाया और करीब 400 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा करवाए.

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नाहन में महिला दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान कहा कि राज्य सरकार हिमाचल की संपदा को किसी भी सूरत में लुटने नहीं देगी. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के जो चोर दरवाजे वर्षों से खुले हुए थे, उन्हें बंद किया जा रहा है और लूटी गई संपत्ति को वापस लाकर जनता के हित में खर्च किया जाएगा.

CM सुक्खू ने कहा कि, "सरकार द्वारा वापस लाई गई यही संपदा आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय बढ़ाने, कर्मचारियों को डीए और एरियर देने जैसे कामों में उपयोग हो रही है. पहले जो संपत्ति लुटा दी जाती थी, अब वही संपत्ति वापस लाकर जनता के कल्याण में लगाई जा रही है. जेएसडब्ल्यू का एक पावर प्रोजेक्ट था, जिसमें प्रदेश के हितों की अनदेखी की जा रही थी. हिमाचल की नदियों का बहता पानी सोने के समान है और प्रदेश सरकार ने तय किया कि रॉयल्टी 18 प्रतिशत से कम नहीं होगी. इस मामले में हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने केस जीता, जिससे प्रदेश सरकार को हर साल करीब डेढ़ सौ करोड़ रुपए का राजस्व मिल रहा है."

'2027 तक हिमाचल को बनाना है आत्मनिर्भर'

मुख्यमंत्री ने कहा कि, सरकार ने विभिन्न स्रोतों से करीब 3800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाया है. सरकार का लक्ष्य प्रदेश को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर बनाना है और इसके लिए नीतिगत बदलाव किए जा रहे हैं और नियमों में सुधार किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि आने वाले समय में सरकार और भी कई बड़े फैसले लेगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इन फैसलों का आम जनता पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा.

सीएम सुक्खू ने स्पष्ट कहा कि, न तो किसी की पेंशन रोकी जाएगी, न किसी बोर्ड का निजीकरण किया जाएगा और न ही ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार किसी को भी कमी नहीं आने देगी, लेकिन भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद कर भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही जनता के सामने यह भी रखेगी कि किस तरह प्रदेश की संपदा को पहले लुटाया जाता रहा और अब उसे वापस लाकर जनता के हित में लगाया जा रहा है.

