कर्मचारियों-पेंशनरों को कब मिलेगा एरियर? CM सुक्खू ने बता दी डेट

मुख्यमंत्री ने कहा कि, वर्तमान सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक पेंशनरों के समस्त एरियर का भुगतान करना है, जबकि लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी के भुगतान का प्रयास 2025-26 में भी करने की कोशिश करेगी. सरकार पेंशनर्स जॉइंट फ्रंट के प्रतिनिधियों से शीघ्र बैठक कर सभी मुद्दों का समाधान निकालेगी. 1 प्रतिशत बकाया एरियर सहित अन्य लंबित मांगों पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और तीन से चार महीनों में इसका समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "राज्य सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर 75 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को उनके बकाया पेंशन/पारिवारिक पेंशन एरियर का पूरा भुगतान कर दिया है. पिछली सरकार ने केवल 20 फीसदी एरियर का भुगतान किया था. प्रदेश सरकार ने 80 फीसदी एरियर का भुगतान किया है. सरकार ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को उनके कुल पेंशन/पारिवारिक पेंशन के एरियर का 70 फीसदी का भुगतान कर दिया है. पिछली सरकार ने 20 फीसदी एरियर का भुगतान किया था, जबकि प्रदेश सरकार ने इस वर्ग के पेंशनरों को 50 फीसदी एरियर का भुगतान किया है. इन पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान 40 दिन के भीतर कर दिया जाएगा."

बिलासपुर: हिमाचल के कर्मचारी एवं पेंशनर्स लंबे समय से एरियर की मांग कर रहे थे, इसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के एरियर को लेकर बड़ा ऐलान किया है. दरअसल, पेंशनर्स दिवस के अवसर (बुधवार, 17 दिसंबर) पर सीएम सुक्खू बिलासपुर जिले के घुमारवीं दौरे पर पहुंचे थे. हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि यह दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि उन सेवाओं, त्याग और समर्पण को नमन करने का अवसर है, जिनके बल पर हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था सशक्त और सुचारू बनी हुई है. इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि कर्मचारियों एवं पेंशनरों के एरियर कब तक दिए जाएंगे.

इन पेंशनर्स के कुल एरियर का 38 फीसदी भुगतान

CM सुक्खू ने कहा कि, 65 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के पेंशनर्स के कुल एरियर का 38 फीसदी भुगतान कर दिया है. पिछली सरकार ने 20 फीसदी एरियर का भुगतान किया गया था, जबकि हमारी सरकार ने गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद अतिरिक्त 18 फीसदी एरियर का भुगतान किया है. इस पर 75 करोड़ रुपए खर्च हुआ है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि, 65 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स को 35 फीसदी एरियर का भुगतान कर दिया गया है. पिछली सरकार ने 20 फीसदी एरियर का भुगतान किया है, जबकि हमारी सरकार ने अब तक अतिरिक्त 15 फीसदी एरियर का भुगतान किया है. इस पर कुल 110 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं. प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2021 तक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके ग्रेच्युटी एरियर के 20 फीसदी भाग का भुगतान कर दिया गया है. बकाया एरियर का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और प्रदेश सरकार इस बारे में आगामी बजट से पहले निर्णय लेगी.

कर्मचारियों एवं पेंशनरों के एरियर पर 2155 करोड़ रुपए खर्च

सीएम ने कहा कि, सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन के एरियर की किस्त के तौर पर 50 हजार रुपए प्रथम श्रेणी से तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों तथा 60 हजार रुपए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भुगतान किया जा चुका है. इस पर 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं. राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारियों को उनके वेतन एरियर का अतिरिक्त 20 हजार रुपए का भुगतान 19 अक्टूबर, 2024 को किया गया. इस पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं. अब तक प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों एवं पेंशनरों के एरियर पर कुल 2155 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि, पेंशनरों ने अपने सेवाकाल में ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्यबोध के साथ कार्य करते हुए प्रदेश और सरकार की नींव को मजबूत किया है. सत्ता संभालते ही पहली कैबिनेट बैठक में अपने वादे को निभाते हुए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल किया गया. ओपीएस बहाली से प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियों को सम्मान, सुरक्षा और भरोसे का संबल मिला है. पूर्व सरकार के दौरान वेतन और पेंशन से जुड़ी जो बड़ी बकाया राशि प्रदेश पर छोड़ी गई थी, उसे भी वर्तमान सरकार चरणबद्ध और व्यवस्थित तरीके से अदा कर रही है.

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पेंशन का लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि, अभी कुछ समय पहले हमने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पेंशन का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से उनके पांच साल की दैनिक सेवा के बदले एक साल की क्वालीफाइंग सर्विस का लाभ, पेंशन गणना के लिए दिया है. प्रदेश सरकार ने राज्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए आर्थिक फैसले लिए हैं, इन फैसलों का लाभ धीरे-धीरे दिखाई देगा और जैसे ही प्रदेश के राजस्व में सुधार होगा, कर्मचारियों एवं पेंशनरों के एरियर आदि देनदारियों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा.

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि, 16 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर कर्मचारियों/पेंशनरों के सभी वित्तीय देनदारियों का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पेंशनरों के सभी चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की अदायगी की 30 दिन के भीतर कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि, बिलासपुर में भाखड़ा बांध के विस्थापितों की मदद के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पॉलिसी बनाने पर विचार किया जा रहा है.

BJP पर सीएम सुक्खू ने लगाए आरोप

सीएम सुक्खू ने कहा कि, "भाजपा नेता एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की आर्थिक मदद करने के सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं. वास्तविकता यह है कि केंद्र द्वारा हिमाचल के हितों की अनदेखी की जा रही है. जेपी नड्डा प्रदेश में आकर वर्ष 2023-24 के दो साल बाद जो पीडीएनए के तहत दो हजार करोड़ रुपए मिले उसे गिनवा रहे हैं, जिसमें प्रदेश सरकार का 500 करोड़ का अंशदान शामिल है जबकि केंद्र सरकार के आकलन के अनुसार वर्ष 2023-24 में प्रदेश में आयी प्राकृतिक आपदा से 9,300 करोड़ के नुकसान की बात कही गयी थी,"

घुमारवीं में 6.08 करोड़ के बहुउद्देशीय खेल परिसर की आधारशिला

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को बिलासपुर जिले के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उनके साथ प्रदेश के खेल मंत्री यादविंदर सिंह गोमा भी विशेष रूप से मौजूद रहे. सीएम ने घुमारवीं के टिक्करी में 6.08 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बहुउद्देशीय खेल परिसर की विधिवत आधारशिला रखी. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रस्तावित बहुउद्देशीय खेल परिसर में वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन सहित अन्य इंडोर खेलों की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी. उन्होंने कहा कि यह खेल परिसर क्षेत्र के युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करेगा और उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने का बेहतर मंच प्रदान करेगा. इस मौके पर खेल मंत्री यादविंदर सिंह गोमा ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए लगातार आधारभूत ढांचे को मजबूत कर रही है और यह बहुउद्देशीय खेल परिसर उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

