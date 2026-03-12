ETV Bharat / state

CM सुक्खू का बड़ा बयान, 2 महीने में सीबीएसई स्कूलों में उपलब्ध होंगे सभी अध्यापक, इतने पदों पर होगी भर्ती

हिमाचल शिक्षा विभाग में लेक्चरर और असिस्टेंट लेक्चरर के इतने पद भरे जाएंगे.

HP CM Sukhu
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (@SukhvinderSinghSukhu)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 9:23 PM IST

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि, प्रदेश में 140 स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत लाया जा रहा है. अगले दो महीनों के भीतर इन स्कूलों में सभी आवश्यक अध्यापक उपलब्ध करवा दिए जाएंगे. इन स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए अलग ड्रेस कोड भी निर्धारित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में जल्द ही लेक्चरर के 400 और असिस्टेंट लेक्चरर के 400 पद भरे जाएंगे. इसके अलावा साइंस कॉलेज हमीरपुर के लिए 20 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की गई है.

नादौन में इसी सत्र से 9 सीबीएसई स्कूल की शुरुआत

CM सुक्खू ने कहा कि, "नादौन उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों है और आने वाले समय में नादौन स्पोर्ट्स टूरिज्म का केंद्र बनकर उभरेगा. खरीड़ी में 160 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जा रहा है, जिसे जून तक पूरा करने का लक्ष्य है. इसके अलावा ब्यास नदी पर 300 करोड़ रुपए की लागत से रिवर फ्रंट, 80 करोड़ रुपए से रिवर राफ्टिंग सेंटर और 100 करोड़ रुपए से वेलनेस सेंटर स्थापित किया जाएगा. नादौन विधानसभा क्षेत्र में इसी सत्र से 9 सीबीएसई स्कूल भी शुरू किए जाएंगे."

हमीरपुर में ₹300 करोड़ की लागत से नए बस अड्डा

मुख्यमंत्री ने कहा कि, हमीरपुर में 300 करोड़ रुपए की लागत से नया बस अड्डा बनाया जा रहा है. प्रदेश में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए पानी की गुणवत्ता सुधार पर 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी प्राथमिकता दे रही है और प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, ताकि लोगों को बेहतर इलाज मिल सके.

हमीरपुर कैंसर अस्पताल के लिए ₹300 करोड़ स्वीकृत

मुख्यमंत्री ने कहा कि, हमीरपुर में कैंसर अस्पताल के लिए 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. यहां सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक स्थापित किया जाएगा और 100 करोड़ रुपए की लागत से मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का निर्माण भी किया जा रहा है. नादौन कॉलेज में आने वाले समय में नए कोर्स शुरू किए जाएंगे. अगले शैक्षणिक सत्र से यहां भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के साथ एमसीए और एमबीए कोर्स भी प्रारंभ किए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए पांच लाख रुपए देने की घोषणा भी की.

सिद्धार्थ राजकीय महाविद्यालय नादौन के 29वें वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया. उन्होंने मेधावी छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक सुधार कर रही है.

