क्या है सुख आश्रय योजना जिसके बारे में सुबह-सुबह स्कूली बच्चों से मिलकर CM सुक्खू ने दी जानकारी?

शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन भी मुख्यमंत्री का सुबह लोगों से मिलने का क्रम जारी रहा. आज सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी नियमित मॉर्निंग वॉक के दौरान अचानक Tong-Len चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूल पहुंचे. यहां उन्होंने बच्चों से आत्मीयता से बातचीत की, उनका हालचाल पूछा और पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी जानकारी भी साझा की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों को प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी सुख आश्रय योजना के बारे में भी बताया और कहा कि सरकार कमजोर वर्ग के बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए निरंतर प्रयासरत है.

धर्मशाला: इन दिनों हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शीतकालीन सत्र चल रहा है. तपोवन में चल रहे शीतकालीन विधानसभा सत्र का आज (शुक्रवार, 5 दिसंबर) आठवां और अंतिम दिन है. सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू हर सुबह आम लोगों से मिल रहे हैं और जनसंपर्क को प्राथमिकता दे रहे हैं. इसी कड़ी में शुक्रवार को सीएम सुक्खू अचानक से स्कूली बच्चों के पहुंच गए और उनसे ढेर सारी बातें की.

मुख्यमंत्री ने बच्चों को 'सुख आश्रय योजना' के बारे में दी जानकारी

बच्चों से मुलाकात के बाद सीएम सुक्खू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए एक पोस्ट लिखा है. मुख्यमंत्री ने लिखा है, "आज सुबह Tong-Len चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय पहुंचकर बच्चों से बातचीत की- उनके सपनों और उनकी छोटी-छोटी खुशियों के बारे में जाना. इन बच्चों की मुस्कान और उनकी आशाओं ने फिर यह अनुभव कराया कि हिमाचल का वास्तविक सामर्थ्य उसके प्रत्येक बच्चे की प्रगति, शिक्षा और सपनों में निहित है. साथ ही, बच्चों को प्रदेश सरकार की ‘सुख आश्रय योजना’ के बारे में भी बताया. यह योजना हर जरूरतमंद को सुरक्षा, सम्मान और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है. जीवन में नई शुरुआत करने वालों के लिए यह सशक्त भरोसा है."



क्या है सुख आश्रय योजना?

हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने वर्ष 2023 में 'सुख आश्रय योजना' शुरू की थी. इस योजना के तहत सरकार ने 6,000 बच्चों को गोद लिया है. मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के अंतर्गत अनाथ, अर्ध-अनाथ और विशेष रूप से सक्षम, निराश्रित महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया गया था. इस योजना के तहत इन्हें हर संभव मदद का प्रावधान किया गया है. इस योजना के तहत अनाथ और त्याग दिए गए बच्चों को सरकार 14 वर्ष की आयु तक 1,000 रुपए की मासिक सहायता और 18 वर्ष की आयु तक 2,500 रुपए प्रति माह मिलता है.

इसके अलावा, इस योजना के तहत बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक हर महीने 4,000 रुपए की पॉकेट मनी भी प्रावधान है. प्रदेश सरकार 27 वर्ष की आयु तक उनकी उच्च शिक्षा का पूरा खर्च वहन करेगी और छात्रावास उपलब्ध न होने पर पीजी खर्च के लिए 3,000 रुपए उपलब्ध कराएगी. इसके साथ ही इस योजना में पढ़ाई, बिजनेस और स्टार्टअप के लिए, घर बनाने और शादी करने के लिए भी आर्थिक मदद देने का प्रावधान है.

स्कूली बच्चों के बीच सीएम सुक्खू (ETV Bharat)

सदन की कार्यवाही के बाद अनिश्चित काल के लिए कार्यवाही होगी स्थगित

दरअसल इससे पहले भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने मॉर्निंग वॉक के दौरान स्कूली बच्चों से मुलाकात की थी. गौर रहे है कि शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन में प्रश्नकाल के साथ नियम 67 पर चर्चा और दो विधेयक पर भी चर्चा होने वाली है. उसके बाद हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया द्वारा सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा.

बच्चों के साथ बैठकर बातें करते हुए मुख्यमंत्री (ETV Bharat)

