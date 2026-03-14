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"ला मां, हाथ देखता हूं…" मां के जवाब पर गूंजे ठहाके, CM सुक्खू और माता की मजेदार बातचीत का वीडियो वायरल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी मां के बीच हुई हल्की-फुल्की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है.

CM Sukhu met with his mother
CM सुक्खू और माता की मजेदार बातचीत (Social Media)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 6:49 PM IST

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Updated : March 14, 2026 at 7:25 PM IST

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हमीरपुर: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार शाम अपने पैतृक घर भवड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने करीब एक घंटे तक परिवार के साथ समय बिताया और अपनी मां से आत्मीय बातचीत की. ऊना दौरे के बाद मुख्यमंत्री कांगड़ा के लुथान स्थित निर्माणाधीन सुख आश्रय परिसर का निरीक्षण करने के बाद शाम को घर लौटे थे. घर पहुंचने पर उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर समय बिताया और अपनी माता संसार देई के साथ चाय की चुस्कियों के बीच स्नेहभरी बातचीत की.

इस दौरान मुख्यमंत्री और उनकी मां के बीच हुई हल्की-फुल्की बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में मां-बेटे के बीच का अपनापन, सादगी और हंसी-मजाक साफ दिखाई देता है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं. यह वीडियो मुख्यमंत्री के पारिवारिक जीवन के एक सहज और भावुक पहलू को भी सामने लाता है.

CM सुक्खू और माता की मजेदार बातचीत

वीडियो में मुख्यमंत्री अपनी मां का हाथ पकड़ते हुए मुस्कराकर पूछते हैं, "आपकी कितनी उम्र हो गई?" इस पर मां मुस्कराते हुए जवाब देती हैं, "किसे पता है कितनी उम्र हो गई… 85 से तो ऊपर हो ही गई होगी." मां का यह जवाब सुनकर वहां मौजूद लोग भी मुस्कुरा उठते हैं और माहौल हल्का-फुल्का बना रहता है. इसके बाद मुख्यमंत्री मजाक में कहते हैं, "ला मां, मैं हाथ देखता हूं." यह सुनते ही मां तुरंत चुटकी लेते हुए कहती हैं, "तुम क्या कोई बुजरु हो जो हाथ देखोगे?" मां का यह मजेदार जवाब सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग ठहाके लगाने लगते हैं और माहौल हंसी से गूंज उठता है.

CM Sukhu met with his mother
अपनी माता से मिलते हुए सीएम सुक्खू (Social Media)

स्थानीय बोली में क्या है बुजरु का अर्थ?

स्थानीय बोली में 'बुजरु' उस व्यक्ति को कहा जाता है जो गांव-गांव जाकर लोगों का हाथ देखकर उनका भविष्य बताने का दावा करता है. ग्रामीण इलाकों में इस शब्द का इस्तेमाल अक्सर ऐसे लोगों के लिए किया जाता है जो ज्योतिष या हस्तरेखा के जरिए भविष्य बताने की बात करते हैं. मां-बेटे के बीच हुई यह सहज और हास्य से भरी बातचीत लोगों को काफी पसंद आ रही है और सोशल मीडिया पर तेजी से साझा की जा रही है. कई लोग इस वीडियो को मुख्यमंत्री के सादगी भरे स्वभाव और पारिवारिक संस्कारों की झलक बताते हुए सराहना कर रहे हैं. यह पल एक बार फिर दिखाता है कि व्यस्त राजनीतिक जीवन के बीच भी परिवार और मां के साथ बिताया गया समय कितना खास और भावनात्मक होता है.

CM Sukhu met with his mother
CM सुक्खू और माता की मजेदार बातचीत (Social Media)

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Last Updated : March 14, 2026 at 7:25 PM IST

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