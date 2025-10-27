ETV Bharat / state

सीएम सुक्खू बोले- कम हुई छुआछूत की घटनाएं, हिमाचल में 11 साल बाद एससी-एसटी के हकों से जुड़ी बैठक

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में छुआछूत की घटनाएं अब कम हुई हैं. सोमवार, 27 अक्टूबर को शिमला में 11 साल बाद एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी का राज्य स्तरीय बैठक में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विगत तीन साल की अवधि में 1200 पीड़ित लोगों को तय नियमों में सहायता दी गई है.

सीएम की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सहित अन्य सदस्य शामिल हुए. सीएम ने बताया कि एससी-एसटी वर्ग से जुड़े लोगों के हकों की रक्षा के लिए सरकार संवेदनशीलता से काम कर रही है. इस संदर्भ में लागू अधिनियम में तीन साल में 1,200 पीड़ितों को पुनर्वास राहत के रूप में लगभग 7.35 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं. वहीं, 45,238 पीड़ितों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क कानूनी सहायता दी गई है.

उल्लेखनीय है कि हाल ही में रोहड़ू में एक दलित परिवार से संबंधित बच्चे ने जातिगत प्रताड़ना से आहत होकर आत्महत्या कर ली थी. उसके बाद से राज्य में दलित उत्पीड़न का मुद्दा फिर से चर्चा में आया है. अब 11 साल बाद सीएम सुक्खू ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 व एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत गठित विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी की राज्य स्तरीय बैठक बुलाई.