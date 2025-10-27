सीएम सुक्खू बोले- कम हुई छुआछूत की घटनाएं, हिमाचल में 11 साल बाद एससी-एसटी के हकों से जुड़ी बैठक
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में एससी-एसटी वर्ग से जुड़े लोगों के हकों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण बैठक.
Published : October 27, 2025 at 4:01 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में छुआछूत की घटनाएं अब कम हुई हैं. सोमवार, 27 अक्टूबर को शिमला में 11 साल बाद एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी का राज्य स्तरीय बैठक में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विगत तीन साल की अवधि में 1200 पीड़ित लोगों को तय नियमों में सहायता दी गई है.
सीएम की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सहित अन्य सदस्य शामिल हुए. सीएम ने बताया कि एससी-एसटी वर्ग से जुड़े लोगों के हकों की रक्षा के लिए सरकार संवेदनशीलता से काम कर रही है. इस संदर्भ में लागू अधिनियम में तीन साल में 1,200 पीड़ितों को पुनर्वास राहत के रूप में लगभग 7.35 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं. वहीं, 45,238 पीड़ितों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क कानूनी सहायता दी गई है.
उल्लेखनीय है कि हाल ही में रोहड़ू में एक दलित परिवार से संबंधित बच्चे ने जातिगत प्रताड़ना से आहत होकर आत्महत्या कर ली थी. उसके बाद से राज्य में दलित उत्पीड़न का मुद्दा फिर से चर्चा में आया है. अब 11 साल बाद सीएम सुक्खू ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 व एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत गठित विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी की राज्य स्तरीय बैठक बुलाई.
सीएम सुक्खू ने कहा कि, "एससी-एसटी वर्ग के लिए यह कानून कांग्रेस पार्टी व संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की भावना का प्रतीक है. यह अधिनियम हिमाचल में प्रभावी रूप से लागू है. एससी-एसटी वर्ग के लिए प्रशासनिक तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को नोडल अधिकारी नामित किया गया है."
सीएम ने कहा कि, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने समानता और समरसता के लिए जीवन पर्यंत काम किया था. मौजूदा सरकार भी उसी रास्ते पर चल रही है. सरकार की संवेदनशीलता से राज्य में छुआछूत की घटनाएं अब कम रह गई हैं. मीटिंग में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल ने कहा कि हिमाचल की 25.19 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जातियों से संबंधित है. कांग्रेस सरकार उनके कल्याण के लिए काम कर रही है. उन्होंने बताया कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक योजनाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग में सौहार्द को बढ़ावा दिया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16 और 17 में छुआछूत और जातिगत भेदभाव को दंडनीय अपराध घोषित कर सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि अधिनियम के उल्लंघन पर अत्याचार की गंभीरता के अनुसार सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है. बैठक में राज्य सरकार के युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा, 7वें राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष नंद लाल, विधायक हंस राज, विनोद कुमार, सुरेश कुमार, मलेंद्र राजन, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, डीजीपी अशोक तिवारी, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्याम भगत नेगी, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सुमित किमटा सहित समिति के सदस्य मौजूद थे.
