ETV Bharat / state

हिमाचल में हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अब हर महीने इस तारीख को मिलेगा मानदेय

शिमला: हिमाचल में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत भरी और बड़ी खबर सामने आई है. लंबे समय से मानदेय को लेकर असमंजस और देरी झेल रहे हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को अब हर महीने 7 तारीख को मानदेय मिलेगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में मंगलवार (3 फरवरी) को हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एचपीएसईडीसी) के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए. ताकि कर्मचारियों को अपने दैनिक खर्चों के निर्वहन में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े. उन्होंने कहा कि, कर्मचारियों की समय पर भुगतान व्यवस्था सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है.

आउटसोर्स कर्मचारियों को 7 तारीख को मिलेगा मानदेय

मुख्यमंत्री ने निगम की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में निगम ने 275 करोड़ रुपए का टर्नओवर दर्ज किया, जिसमें 15 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित हुआ. इसी प्रकार वित्त वर्ष 2024-25 में निगम का टर्नओवर 300 करोड़ रुपए रहा और 18 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ. उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में 31 दिसंबर, 2025 तक निगम ने 199.25 करोड़ रुपए का कारोबार दर्ज किया है.