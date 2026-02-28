हिमाचल के सभी मेडिकल कॉलेजों में अगले 8 महीनों में उपलब्ध होगी हाई-एंड तकनीक, CM का बड़ा ऐलान
सीएम सुक्खू ने कहा कि, राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई रिफॉर्म किए हैं.
शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार (28 फरवरी) को आईजीएमसी शिमला से सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राज्य स्तरीय एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि, अगले 90 दिनों में 14 वर्ष की आयु की 65000 लड़कियों को यह टीका लगाया जाएगा. उन्होंने अभिभावकों, पंचायत प्रतिनिधियों और स्वास्थ्य कर्मियों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील करते हुए जन जागरूकता पर बल दिया.
मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कैंसर के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस बीमारी से लड़ने पर विशेष ध्यान दे रही है. उन्होंने कहा कि पिछले 40 वर्षों से सरकारें एक ही ढर्रे पर चलती रहीं. इस व्यवस्था को बदलने के लिए राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया. अगर हमारी सरकार भी पांच वर्षों तक ऐसी ही चलती तो हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी पीछे चला जाता. आज कैंसर जैसी बीमारी का इलाज संभव है, अगर सही समय पर सही इलाज मिले. राज्य सरकार 300 करोड़ रुपए की लागत से हमीरपुर में स्टेट ऑफ दी आर्ट कैंसर अस्पताल बनाने जा रही है ताकि रोगियों को प्रदेश में ही सस्ता और सुलभ इलाज उपलब्ध हो सके.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "राज्य सरकार अगले लगभग 8 महीनों में आईजीएमसी समेत प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में विश्व स्तरीय तकनीक से लैस उपकरण और मशीनें स्थापित करने जा रही है. आने वाले तीन वर्षों में प्रदेश के सभी जोनल अस्पतालों, आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों, पीएचसी, सीएचसी में भी एम्स की तर्ज पर आधुनिक तकनीक उपलब्ध होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों में हेल्थ टूरिज्म को विकसित करने का लक्ष्य रखा है, जिसका लाभ प्रदेश के लोगों के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र से जुड़े डॉक्टरों, पैरा मेडिकल स्टाफ और तकनीशियन को होगा. राज्य सरकार हाई-एंड मशीनें और उपकरण लगाने के लिए 3000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है."
सीएम सुक्खू ने कहा कि, राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई रिफॉर्म किए. डॉक्टरों के साथ-साथ नर्सों और टेक्निकल स्टाफ जैसे ऑपरेशन थियेटर असिसटेंट, रेडियोग्राफर आदि के पद स्वीकृत किए हैं, जिन्हें भरा जा रहा है. शुक्रवार को आईजीएमसी में आधुनिक 3 टेस्ला एमआरआई मशीन का शुभारंभ किया गया, क्योंकि यहां पर 19 साल पुरानी मशीन काम कर रही थी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि, "आम आदमी की पीड़ा को समझकर उसके कल्याण के लिए फैसले करना ही व्यवस्था परिवर्तन है. राज्य सरकार पांचों मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत करने जा रही है. चमियाणा अस्पताल और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरूआत करने के बाद 10 मार्च को आईजीएमसी में भी यह सुविधा शुरू हो जाएगी."
वहीं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (रि. कर्नल) धनीराम शांडिल ने कहा कि, "मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रहे हैं. स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है, जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी. हाई-एंड मशीनें लगाने पर राज्य सरकार 3000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है. एचपीवी टीकाकरण अभियान नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा और बच्चियों को टीके निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे. टीकाकरण अभियान मेडिकल अधिकारियों की देखरेख में चलाया जाएगा. यह अभियान मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व और दूरगामी सोच का परिणाम है."
