हिमाचल के इस जिले में स्टूडेंट करेंगे 'पढ़ाई विद एआई', दिन हो या रात छात्र कभी भी पूछ सकेंगे सवाल

बिलासपुर: बदलते समय के साथ पढ़ाई का तरीका भी बदल रहा है. हाईटेक होते जमाने में अब बच्चे AI की मदद से पढ़ाई करने वाले हैं. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बरठीं में जिला प्रशासन बिलासपुर की अभिनव पहल 'पढ़ाई विद एआई' का विधिवत शुभारंभ किया है. यह एआई ऐप आधारित डिजिटल शिक्षण प्लेटफॉर्म विशेष रूप से जिला बिलासपुर के उन विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, शिक्षा केवल पाठ्यक्रम पूरा करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज को नई दिशा देने, सोच का विस्तार करने और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवारने की सबसे सशक्त माध्यम है. शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम मानते हुए राज्य सरकार लगातार इनोवेशन और समान अवसर सुनिश्चित करते हुए शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य कर रही है.