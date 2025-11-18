ETV Bharat / state

अब किफायती दर और कम समय में पहुंच सकेंगे चंडीगढ़ और शिमला! CM सुक्खू ने रखी पालमपुर हेलीपोर्ट की आधारशिला

धर्मशाला: अब हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर से यात्री किफायती दर और कम समय में शिमला और चंडीगढ़ पहुंच सकेंगे. हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पालमपुर के अपने एक दिवसीय दौरे पर 19.77 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले पालमपुर हेलीपोर्ट की आधारशिला रखी. इस हेलीपोर्ट में यात्री टर्मिनल भवन के अलावा फायर स्टेशन, उपयोगिता भवन और यात्रियों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि, पालमपुर हेलीपोर्ट क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई दिशा देगा. साथ ही इस हेलीपोर्ट से स्थानीय व्यापार, पर्यटन एवं रोजगार को नई गति मिलेगी.

CM ने रखी पालमपुर हेलीपोर्ट की आधारशिला