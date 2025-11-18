अब किफायती दर और कम समय में पहुंच सकेंगे चंडीगढ़ और शिमला! CM सुक्खू ने रखी पालमपुर हेलीपोर्ट की आधारशिला

अब किफायती दर और कम समय में पहुंच सकेंगे चंडीगढ़ और शिमला! CM सुक्खू ने रखी पालमपुर हेलीपोर्ट की आधारशिला
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हेलीपोर्ट का काम अगले वर्ष अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा.
धर्मशाला: अब हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर से यात्री किफायती दर और कम समय में शिमला और चंडीगढ़ पहुंच सकेंगे. हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पालमपुर के अपने एक दिवसीय दौरे पर 19.77 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले पालमपुर हेलीपोर्ट की आधारशिला रखी. इस हेलीपोर्ट में यात्री टर्मिनल भवन के अलावा फायर स्टेशन, उपयोगिता भवन और यात्रियों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि, पालमपुर हेलीपोर्ट क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई दिशा देगा. साथ ही इस हेलीपोर्ट से स्थानीय व्यापार, पर्यटन एवं रोजगार को नई गति मिलेगी.
CM ने रखी पालमपुर हेलीपोर्ट की आधारशिला
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "इस हेलीपोर्ट का काम अगले वर्ष यानी 2026 अप्रैल तक पूरा कर दिया जाएगा. इसके बाद चंडीगढ़ और शिमला के लिए किफायती किराए पर हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू हो जाएंगी. प्रदेश की सरकार कांगड़ा जिले के लिए कई विकासात्मक योजनाएं तैयार कर रही हैं. पालमपुर में एक पर्यटन गांव विकसित करने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया था, लेकिन BJP के कुछ लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और इस पर रोक लगवा दी. हालांकि, इन बाधाओं को दूर करने के प्रयास जारी हैं. सरकार कांगड़ा जिले को राज्य की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि जिले के लोगों के लिए आय के नए अवसर सृजित हो सकें."
मुख्यमंत्री ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण
पालमपुर हेलीपोर्ट की आधारशिला रखने से पूर्व सीएम सुक्खू ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुर का भी निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने मरीजों और कर्मचारियों से भी बातचीत की. मुख्यमंत्री ने कहा कि, हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से लेकर अन्य अस्पतालों में मरीजों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों में आधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट स्थापित किए जा रहे हैं.
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिलेंगी ये सुविधाएं!
पालपुर के विधायक आशीष बुटेल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्वागत किया और कहा कि, "मुख्यमंत्री जल्द ही क्षेत्र का दौरा कर लगभग 300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को जनता को समर्पित करेंगे. मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने और साथ ही डिजिटल एक्स-रे और एम्बुलेंस सुविधा का भी आश्वासन दिया है."
