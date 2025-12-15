हिमाचल के लोगों को दिल्ली में मिलेगी ये बड़ी राहत, 145 करोड़ की लागत से हो रहा ये खास काम
दिल्ली में एक ही छत के नीचे हिमाचल के लोगों को मिलेगी तमाम सुविधाएं. जानिए कैसे?
शिमला: दिल्ली में इलाज, पढ़ाई या अन्य काम के सिलसिले में जाने वाले हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है. राष्ट्रीय राजधानी में हिमाचलवासियों के लिए एक आधुनिक और सुविधाओं से लैस भवन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जो भविष्य में प्रदेश के लोगों के लिए ठहरने के लिए आरामदायक होने के साथ भरोसेमंद ठिकाना बनने जा रहा है.
एक ही छत के नीचे मिलेंगी ये तमाम सुविधाएं
इस भवन में रहने वालों को आरामदायक कमरे, स्वच्छ वातावरण और जरूरी बुनियादी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी. परियोजना की प्रगति को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को 6 महीने के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि हिमाचल के लोगों को इसका जल्द से जल्द लाभ मिल सके. सीएम सुक्खू ने सोमवार (15 दिसंबर) को नई दिल्ली के द्वारका स्थित हिमाचल निकेतन का दौरा कर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया.
107 कमरों वाले भवन में मिलेगी ये सुविधाएं
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "करीब 145 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस भवन में 107 कमरे, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मल्टीपर्पज हॉल, मीटिंग हॉल, डॉर्मिटरी, पार्किंग, गार्डन, ईवी चार्जिंग स्टेशन सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं होंगी. यह भवन उपचार, शिक्षा एवं अन्य कार्यों से राष्ट्रीय राजधानी आने वाले हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा. इस भवन में लोगों को उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी."
6 महीने में निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश
सीएम सुक्खू ने अधिकारियों को इस भवन का निर्माण कार्य 6 माह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने कहा कि, राज्य सरकार प्रदेशवासियों की आवश्यकताओं के प्रति सदैव संवेदनशील रही है और लोगों को प्रदेश के बाहर हर संभव सुविधाएं उपलब्ध करने के प्रयास कर रही है. वहीं, विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि, बड़ी संख्या में छात्र और मरीज दिल्ली आते हैं. यह भवन उन्हें सुविधाजनक एवं आरामदायक आवास उपलब्ध कराएगा.
