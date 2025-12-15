ETV Bharat / state

हिमाचल के लोगों को दिल्ली में मिलेगी ये बड़ी राहत, 145 करोड़ की लागत से हो रहा ये खास काम

शिमला: दिल्ली में इलाज, पढ़ाई या अन्य काम के सिलसिले में जाने वाले हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है. राष्ट्रीय राजधानी में हिमाचलवासियों के लिए एक आधुनिक और सुविधाओं से लैस भवन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जो भविष्य में प्रदेश के लोगों के लिए ठहरने के लिए आरामदायक होने के साथ भरोसेमंद ठिकाना बनने जा रहा है.

एक ही छत के नीचे मिलेंगी ये तमाम सुविधाएं

इस भवन में रहने वालों को आरामदायक कमरे, स्वच्छ वातावरण और जरूरी बुनियादी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी. परियोजना की प्रगति को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को 6 महीने के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि हिमाचल के लोगों को इसका जल्द से जल्द लाभ मिल सके. सीएम सुक्खू ने सोमवार (15 दिसंबर) को नई दिल्ली के द्वारका स्थित हिमाचल निकेतन का दौरा कर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया.