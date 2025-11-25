ETV Bharat / state

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गढ़ से इस नेता को CM सुक्खू ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

जयराम ठाकुर को घेरने के लिए सुक्खी सरकार ने एक बड़ा राजनीतिक दांव चला है.

Congress Leader Shashi Sharma
कांग्रेस नेता शशि शर्मा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 8:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार को अब तीन साल होने जा रहे हैं. ऐसे में तीन साल के जश्न समारोह मनाने से पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. पार्टी हाईकमान ने 22 नवंबर को ही विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त कर एक साल से सुस्त पड़े कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया.

इसके ठीक तीन दिन बाद ही सीएम सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गढ़ जिला मंडी में 11 दिसंबर को मनाए जाने वाले सरकार के तीन साल पूरे होने के जश्न से पहले मंडी में अपना प्रभाव रखने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि शर्मा को जल प्रबंधन बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाकर एक बड़ा राजनीतिक दांव चला है.

मंडी जिला भाजपा के अभेद्य राजनीतिक गढ़ माना जाता है. इस बार भी प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर भी मंडी जिले की 10 विधानसभा में से 9 सीटें भाजपा की झोली में आई है. ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेरचौक तहसील बल्ह जिला मंडी के वरिष्ठ कांग्रेस नेता को बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर कांग्रेस सरकार की भविष्य की रणनीति, विपक्ष को संदेश और जमीनी पकड़ को मजबूत करने संकेत दिया है.

water management board Shashi Sharma
कांग्रेस नेता शशि शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी (Notification)

कौन हैं शशि शर्मा?

शशि शर्मा हिमाचल के मंडी जिले से कांग्रेस के सक्रिय नेता हैं. वे स्वर्गीय तिलक राज शर्मा के पुत्र हैं और उनका मूल निवास मंडी जिले के नेरचौक में है. वे लंबे समय से पार्टी में रह कर अपनी भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने वर्ष 1981 से वर्ष 2008 तक एनएसयूआई और प्रदेश युवा कांग्रेस में विभिन्न पदों में रह कर सक्रिय भूमिका निभाईं. इस दौरान शशि शर्मा वर्ष 1995 और वर्ष 2004 में प्रदेश यूथ कांग्रेस के भी महासचिव रहे. वहीं, वर्ष 2010 में जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के महासचिव भी बने. इसी तरह से वर्ष 2019 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जिला कांग्रेस के वर्किंग अध्यक्ष भी बनाए गए.

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी रहे

मार्च 2020 में उन्हें हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया. वर्ष 2021 में मंडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन का इंचार्ज भी नियुक्त किया गया. वहीं, अक्टूबर 2021 में शशि शर्मा को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गईं. अक्टूबर 2022 में उन्हें जिला मंडी के वर्किंग प्रेसिडेंट का एडिशनल चार्ज सौंपा गया. इसके अतिरिक्त वे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी लोगों के बीच में सक्रिय है. ऐसे में शशि शर्मा का मंडी जिला में काफी अधिक प्रभाव है, जिसका उन्हें सुक्खू सरकार में फायदा मिला है.

लाल सिंह कौशल को भी अहम जिम्मेदारी

इसके अलावा जिला मंडी से ही लाल सिंह कौशल को SC/ST निगम का चेयरमैन लगाया है. मंडी जिले के बल्ह के रहने वाले लाल सिंह कौशल को हिमाचल प्रदेश एससी एंड एसटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया है.

ये भी पढ़ें: रोगी मित्र योजना को लेकर फूटा लोगों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का गुस्सा, जानें किस बात पर उठाए सवाल

ये भी पढ़ें: 4 दिसंबर को सुक्खू सरकार के खिलाफ होगा प्रचंड विरोध प्रदर्शन: राकेश जम्वाल

TAGGED:

HIMACHAL CONGRESS COMMITTEE
SHASHI SHARMA CONGRESS LEADER
MANDI CONGRESS WORKING PRESIDENT
MANDI JAIRAM THAKUR
CONGRESS WORKING PRESIDENT OF MANDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कहीं आपके पास तो नहीं है 2 PAN कार्ड? भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना, Advocate से समझिए पूरा नियम

हिमाचल की स्मार्ट पंचायत, जिसकी अपनी वेबसाइट, जिम, सीसीटीवी, गेस्ट हाउस और बहुत कुछ

हिमाचल में मौसम ने बिगाड़ा सेब पैदावार का गणित, क्वालिटी उत्पादन लक्ष्य से इतने लाख पेटियां दूर, MIS के तहत रिकॉर्ड तोड़ खरीद

सुख की सरकार ने तीन साल में जुटाया 26 हजार करोड़ रेवेन्यू, शराब से कमाए 7500 करोड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.