ETV Bharat / state

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गढ़ से इस नेता को CM सुक्खू ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

कांग्रेस नेता शशि शर्मा ( ETV Bharat )