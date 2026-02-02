ETV Bharat / state

ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने को गंभीर सरकार, CM सुक्खू ने वन विभाग को दिए ये निर्देश

सीएम सुक्खू ने कहा कि, "ग्लोबल वार्मिंग एक वैश्विक समस्या बनकर उभरी है और इसके प्रतिकूल प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं. इसके दृष्टिगत वर्तमान राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है. हिमाचल में करीब 16,376 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हिमाच्छादित, बंजर या पर्वतीय क्षेत्र है, जहां पौधारोपण संभव नहीं है, इसलिए वन विभाग को हर जिले में पौधारोपण के लिए उपयुक्त संभावित क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए और उसके अनुसार चरणबद्ध पौधारोपण योजना तैयार करनी चाहिए."

शिमला: हिमाचल में ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे को लेकर राज्य सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है. बदलते मौसम, घटते वन क्षेत्र और लगातार बढ़ रही प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए वन विभाग को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन विभाग को वर्ष 2030 तक हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्र को विस्तार प्रदान कर 31 फीसदी तक करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने शिमला में आज वन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्तमान में राज्य का वन क्षेत्र 29.5 फीसदी है, जिसे योजनाबद्ध और सतत तरीके से बढ़ाने की आवश्यकता है.

इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देशी प्रजातियों, फलदार पौधों और औषधीय महत्व वाले पौधों के रोपण किए जाने की भी बात कही. सीएम सुक्खू ने कहा कि, विभाग को केवल नए जंगलों के विस्तार पर ही नहीं बल्कि मौजूदा वनों की सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए, इसके साथ ही वन संरक्षण की दिशा में स्थानीय लोगों और समुदायों की सक्रिय भागीदारी को भी करना चाहिए.

सरकार कर रही है ये काम

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "प्रदेश में सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से पौधरोपण और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ‘राजीव गांधी वन संवर्धन योजना’ शुरू की है. इस योजना के तहत पिछले वर्ष 924.9 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया गया. इस पहल में कुल 285 महिला मंडल, 70 युवक मंडल, 59 स्वयं सहायता समूह और 13 समुदाय आधारित संगठनों ने सक्रिय योगदान दिया. योजना के अंतर्गत सरकार इन समूहों को दो हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण के लिए 2.40 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है."

इसके साथ ही पौधों की सर्वाइवल दर के आधार पर वार्षिक प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है. ग्रामीण स्तर पर इस योजना को लक्षित समूहों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है. मुख्यमंत्री ने कहा कि, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत आगामी वित्तीय वर्ष में 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इनमें से 3,376 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान कर ली गई है, वहीं शेष 1,624 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान की प्रक्रिया जारी है. इस सीएम सुक्खू ने वन विभाग की ओर से संचालित अन्य योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की.

