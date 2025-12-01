ETV Bharat / state

चिट्टा-मुक्त हिमाचल के लिए सुक्खू सरकार का बड़ा अभियान, सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम!

हिमाचल के सीएम सुक्खू ने कहा है कि चिट्टा बेचने वाला चाहे कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा.

Chitta Mukt Himachal Campaign
हिमाचल में चिट्टा के खिलाफ बड़ा अभियान (@SukhvinderSinghSukhu)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 4:30 PM IST

4 Min Read
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के नशा मुक्त बनाने की दिशा में आज धर्मशाला में चिट्टा-मुक्त हिमाचल अभियान का आगाज बड़े पैमाने पर किया गया. इस जागरूकता रैली में भारी संख्या में लोग शामिल हुए. इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, वर्तमान प्रदेश सरकार ने सत्ता संभालते ही नशे, विशेषकर चिट्टा के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का संकल्प लिया था. उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों से एक सशक्त कानून लागू होने की प्रतीक्षा में था, लेकिन युवाओं को चिट्टा-मुक्त करने के लक्ष्य के साथ इस कानून को अब प्रभावी बनाया गया है.

चिट्टा-मुक्त हिमाचल के लिए सुक्खू सरकार का बड़ा ऐलान

हिमाचल के सीएम सुक्खू ने कहा कि, "चिट्टा खासकर युवाओं को दलदल में धकेल रहा है. युवा पीढ़ी शुरुआत खुद नहीं करती तस्कर उन्हें फंसाते हैं. इसी सोच के साथ हमने शिमला से पहला वाॅकथाॅन शुरू किया और अब यह जनजागरण अभियान पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों से आगे बढ़ेगा. चिट्टा-मुक्त अभियान को बड़ा जन आंदोलन बनाने का लक्ष्य है."

पंचायतों का रेड-येलो-ग्रीन वर्गीकरण

इस दौरान सीएम सुक्खू ने बताया कि, पूरे प्रदेश में पंचायतों को तीन श्रेणियों रेड, येलो और ग्रीन में बांटा गया है. जहां चिट्टे का चलन अधिक है, उन्हें रेड जोन में रखा गया है. इन पंचायतों में विशेष टीमें गठन की जा रही हैं, बोर्ड लगाए जाएंगे और नशे में फंसे युवाओं के पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि, यह सिर्फ सजा देने का मामला नहीं है. हमारा दायित्व है कि जो युवा गलत रास्ते पर चले गए हैं, उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाया जाए. कई माता-पिता डर के कारण सामने नहीं आते, लेकिन सरकार उनकी मदद के लिए तैयार है.

सूचना देने वालों को इनाम

सरकार ने चिट्टा सूचना योजना की भी घोषणा की है. इसके तहत 2 ग्राम चिट्टा की सूचना पर 10 हजार रुपए का इनाम. 5 ग्राम की सूचना पर 25 हजार रुपए का इनाम 25 ग्राम तक 50 हजार रुपए,1 किलो की सूचना देने पर 5 लाख रुपए तक का इनाम और एक किलो से ऊपर 10 लाख रुपए ईनाम देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति नशे के बड़े नेटवर्क को पकड़ाएगा उसे 5 लाख रुपए तक की ईनामी राशि दी जाएगी. सीएम ने कहा कि, समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, और समाज को लौटाना भी हमारा फर्ज है.

Chitta Mukt Himachal Campaign
चिट्टा-मुक्त हिमाचल में सीएम सुक्खू (@SukhvinderSinghSukhu)

नशे के खिलाफ सुक्खू सरकार का बड़ा ऐलान

  1. हिमाचल सरकार ने सूचना देने के लिए 112 नंबर जारी किया है.
  2. इनाम की राशि 30 दिनों के भीतर दी जाएगी.
  3. सीएम सुक्खू ने कहा कि, 112 पर सूचना देना हमारी जिम्मेदारी.

बड़ी कार्रवाई 46 करोड़ की संपत्ति जब्त

सीएम सुक्खू ने बताया कि, चिट्टा कारोबार से कमाई गई करीब 46 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है. कई तस्करों को जेल भेजा गया है और किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि, नए कानून में चिट्टा बेचने वालों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है. कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया है और मंजूरी मिलते ही हिमाचल में लागू हो जाएगा.

Chitta Mukt Himachal Campaign
चिट्टा-मुक्त हिमाचल अभियान (@SukhvinderSinghSukhu)

पुनर्वास पर विशेष ध्यान

सीएम ने कहा कि, कोटला बेहड़ में करीब 150 बीघा भूमि में सरकार युवाओं के पुनर्वास के लिए एक बड़ा संस्थान स्थापित किया जा रहा है. हमारा मकसद केवल चिट्टा रोकना नहीं, बल्कि युवाओं का भविष्य बचाना है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल, विधायकों, प्रशासनिक अधिकारियों, डीजीपी और पुलिस बल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अभियान तभी सफल होगा जब पूरा समाज इसमें साथ आए. चिट्टे के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, 75 लाख हिमाचलवासियों की भी है. उन्होंने कहा कि, चिट्टा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए हम हर जिला, हर विधानसभा क्षेत्र, हर पंचायत में जाकर जागरूकता बढ़ाएंगे.

CHITTA MUKT HIMACHAL CAMPAIGN
CHITTA SUPPLIERS IN HIMACHAL
DRUGS IN HIMACHAL
चिट्टा मुक्त हिमाचल
DHARAMSHALA CHITTA MUKT HIMACHAL

संपादक की पसंद

