ETV Bharat / state

CM सुक्खू का ऐलान- हिमाचल में डॉक्टरों के लिए लाई जाएगी इन्सेंटिव पॉलिसी, रेजिडेंट छात्रों को प्रतिमाह दिया जाएगा इतने हजार

इस दौरान सीएम सुक्खू ने आईजीएमसी प्रधानाचार्य को केएनएच से स्त्री रोग विभाग को आईजीएमसी स्थानांतरित करने के लिए प्रक्रिया भी जल्द पूरा करने को कहा. मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी, एआईएमएसएस चमियाणा, आरपीजीएमसी टांडा, नेरचौक और हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालयों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए पांच-पांच करोड़ रुपए प्रदान करने और पांच चिकित्सा महाविद्यालयों को विश्व स्तरीय चिकित्सा तकनीक से लैस करने की भी घोषणा की. उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए केंद्रीय छात्र संघ को 5 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की. उन्होंने कहा कि, चमियाणा संस्थान, आईजीएमसी और टांडा चिकित्सा महाविद्याल में स्मार्ट लैब स्थापित करने के लिए 75 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं.

हिमाचल के सीएम सुक्खू ने कहा कि, "आगामी बजट में पीजी रेजिडेंट छात्रों को प्रथम वर्ष में 50 हजार रुपए, द्वितीय वर्ष में 60 हजार रुपए और तृतीय वर्ष में 65 हजार रुपए प्रतिमाह करने का प्रावधान किया जाएगा. आईजीएमसी में लेप्रोस्कोप के लिए 5 करोड़ रुपए प्रदान करने और एनेस्थीसिया विभाग के लिए 6 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की गई है. संबंधित अधिकारियों को आईजीएमसी के छात्रावास निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण जल्द करने के निर्देश दिए गए हैं."

शिमला: हिमाचल में डॉक्टरों के लिए इन्सेंटिव पॉलिसी लाई जाएगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला (आईजीएमसी) के सभागार में केंद्रीय छात्र संघ आईजीएमसी की ओर से आयोजित वार्षिक समारोह स्टीमुल्स-2025-26 की अध्यक्षता के दौरान ये घोषणा की. यह इन्सेंटिव विभिन्न मानकों पर आधारित होंगे.

सीएम सुक्खू ने कहा कि, हिमाचल में पहली बार रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की है. हाल ही में जिला शिमला के चमियाणा स्थित अटल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज और जिला कांगड़ा के टांडा अस्पताल में रोबोटिक मशीनें स्थापित कर इस सुविधा की शुरूआत की गई है. उन्होंने कहा कि, राज्य सरकार ने प्रदेश में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और विस्तार पर 3 हजार करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि व्यय करने का फैसला लिया है.

सीएम ने छात्रों और चिकित्सकों को सम्मानित किया (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य संस्थानों में दो दशकों से इस्तेमाल हो रहे पुराने चिकित्सा उपकरणों को नए और अत्याधुनिक उपकरणों से बदलने का फैसला लिया है. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा उपकरण गुणवत्ता और आधुनिकता के मानकों में एम्ज दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ के समान होंगे. प्रदेश सरकार ने बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी, रेडियोलॉजी एवं इमेजिंग और एनेस्थीसिया एवं ओटी तकनीक में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आईजीएमसी शिमला में सीटों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 और मेडिकल कॉलेज टांडा में सीटों की संख्या 18 से बढ़ाकर 50 की हैं.

सीएम ने छात्रों और चिकित्सकों को सम्मानित किया (ETV Bharat)

विशेषज्ञों के 32 पद सृजित

मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रदेश सरकार ने रेजिडेंट डाक्टरों के कार्य समय को रेगुलेट किया है. पहले इन्हें 36 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती थी, लेकिन अब सिर्फ लगातार 12 घंटे अधिकतम ड्यूटी निर्धारित की गई है. उन्होंने कहा कि, सीनियर रेजिडेंट का स्टाइफंड 60 हजार रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर एक लाख रुपए किया है. सुपर स्पेशलिटी में स्टाइफंड को एक लाख रुपए से बढ़ाकर एक लाख तीस हजार रुपए किया है. पिछले तीन वर्षों में सरकार ने मेडिकल एजुकेशन में आधारभूत संरचना और आधुनिक उपकरणों पर 1,207 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, यह भी प्रदेश सरकार की पहल है.

सीएम ने छात्रों और चिकित्सकों को सम्मानित किया (ETV Bharat)

सीएम सुक्खू ने कहा कि, चंबा, हमीरपुर, नेरचौक मेडिकल कॉलेजों में पीजी पाठ्यक्रम शुरू करवाए गए हैं. इसके साथ सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में डिपार्टमेंट ऑफ एमरजेंसी मेडिसिन शुरू किया है. मेडिकल कॉलेज में 57 कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर सीधी भर्ती से नियुक्त किए गए हैं. उन्होंने कहा कि विभिन्न महाविद्यालयों में आपात सेवाओं के लिए विशेषज्ञों के 32 पद सृजित किए गए हैं, यह देश भर में पहली बार हुआ है. सीएम सुक्खू ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाणा और आईजीएमसी में ट्रॉमा और नया ओपीडी ब्लॉक शुरू किया गया है. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर सेवाएं प्रदान कर रहे छात्रों और चिकित्सकों को सम्मानित किया.

वार्षिक समारोह स्टीमुल्स-2025-26 को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: सुख की सरकार के लिए चिंता की बात, इन कारणों से टैक्स कलेक्शन में गिरावट, जानिए वेतन व पेंशन के खर्च की A B C

ये भी पढ़ें: पंचायतीराज संस्थाओं में चुनाव जीतने वालों को मिलेगा ये बड़ा तोहफा, जानें क्या बोले कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष?