ETV Bharat / state

खिलाड़ियों के लिए जल्द आएगी सुख की खबर, सीएम सुक्खू ने किया ये बड़ा ऐलान

CM सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल का मान बढ़ाने वाली खिसाड़ियों को मिलेगा सम्मान.

HP CM Sukhu Announced awards for Kabaddi players
विश्व कप जीतने वाली खिलाड़ियों को सुक्खू सरकार देगी इनाम (Himachal Assembly)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 11:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धर्मशाला: कबड्डी विश्व कप विजेता टीम में शामिल हिमाचल की खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है. हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि, कबड्डी विश्व कप विजेता टीम में शामिल प्रदेश की पांच खिलाड़ियों को सरकार नकद पुरस्कार से प्रदान करेगी.

विश्व कप जीतने वाली टीम को सरकार प्रदान करती है 5 करोड़ रुपए

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "विश्व कप जीतने वाली कबड्डी टीम के खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा. नियमों के तहत विश्व कप में जीतने वाली टीम को राज्य सरकार 5 करोड़ का इनाम देती है. विश्व विजेता टीम में वह इनाम की राशि बांटी जाती है. इसी नियम के तहत हिमाचल की इन पांच खिलाड़ियों को भी इनाम की राशि प्रदान की जाएगी."

सभी विजेता खिलाड़ियों को दिए जाएंगे पुरस्कार: CM

वहीं, इस संबंध में सीएम सुक्खू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर कररे हुए लिखा है, "कबड्डी विश्व कप की विजेता हिमाचल प्रदेश की खिलाड़ियों से मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मैदान में मिला हूं. बेटियों को पता है कि उन्हें कितना पुरस्कार मिलना है. पूर्व सरकार में उन्हें कुछ नहीं मिलता था. हम एक राज्य-स्तरीय कार्यक्रम करेंगे और सभी विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाएंगे. हमारी सरकार खिलाड़ियों का मान-सम्मान करती आई है और आगे भी करती रहेगी."

खिलाड़ियों के सम्मान के लिए राज्यस्तरीय समारोह

सीएम सुक्खू ने कहा है कि, खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने के लिए प्रदेश सरकार एक राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित करेगी. पिछली बार भी कबड्डी टीम की खिलाड़ियों को 33-33 लाख रुपए इनाम के तौर पर प्रदान किए गए थे. इस सम्मान समारोह में महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम की सदस्य रेणुका ठाकुर को भी सम्मानित किया जाएगा. सरकार ने पहले ही रेणुका को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल की बेटी चंपा ठाकुर बनीं विश्व विजेता, महिला कबड्डी वर्ल्ड कप में टीम को दिलाई शानदार जीत

ये भी पढ़ें: हिमाचल में धारा 118 में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा विपक्ष: CM सुक्खू

TAGGED:

AWARD FOR HIMACHAL KABADDI PLAYERS
HIMACHAL WOMENS KABADDI PLAYERS
HIMACHAL CRICKETER RENUKA THAKUR
कबड्डी विश्व कप विजेता टीम
CM SUKHU ON AWARDS KABADDI PLAYERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.