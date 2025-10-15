ETV Bharat / state

हिमाचल में लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली गिफ्ट, CM ने किया 3 फीसदी DA का ऐलान

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "दिवाली आने वाली है. इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुमान प्रस्तुत करते हुए मैंने प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों और पेंशन भोगियों को 3 फीसदी DA की किस्त प्रदान करने का ऐलान किया था. जिसे मैं 1 जून से देने का वादा किया था, लेकिन वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण मैंने इसे दो से तीन महीने और आगे बढ़ाया. अब दिवाली के शुभ अवसर पर हमारी सरकार ने DA देने का निर्णय लिया है."

शिमला: हिमाचल में लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सुख की खबर है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में बुधवार को कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों को 3 फीसदी महंगाई भत्ता (DA) जारी करने का ऐलान किया है. इस DA का भुगतान नवंबर महीने में देय अक्टूबर महीने की सैलरी और पेंशन के साथ किया जाएगा. एक अप्रैल से सितम्बर महीने तक का बकाया भुगतान भी कर्मचारियों और पेंशनरों के बैंक खातों में दिवाली से पहले जमा किया जाएगा.

नवंबर महीने के वेतन में अक्टूबर महीने का DA

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, यह राशि कर्मचारियों और पेंशनरों को नवंबर माह में देय अक्टूबर माह के वेतन और पेंशन के साथ दी जाएगी. इसके अलावा 1 अप्रैल से सितंबर माह तक का बकाया उनके बैंक खातों में दिवाली से पहले जमा किया जाएगा. वहीं, जुलाई 2023 से मार्च 2025 तक की बकाया राशि जारी करने को लेकर अलग से आदेश जारी किए जाएंगे. हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की संख्या सवा दो लाख से अधिक है. वहीं, पेंशनरों की संख्या भी 1,89,466 है, जिन्हें DA का लाभ मिलेगा.

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू किया 3 फीसदी DA का ऐलान (ETV Bharat)

आउटसोर्स कर्मचारी को मिलेगा मुआवजा: CM

CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर भी नीति लाई जाएगी. उन्होंने कहा कि जिन आउटसोर्स कर्मचारी की एक्सीडेंट के दौरान चोट पहुंचती है, हमारी सरकार उनके लिए मुआवजा देने को लेकर नीति लाएगी. इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन आउटसोर्स कर्मचारियों को काम करने के दौरान पहले चोट पहुंची है. उन सबको भी मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी.

