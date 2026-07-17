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इस दिन से होगी मणिमहेश यात्रा के लिए स्लॉट बुकिंग, 1 दिन में इतने ही श्रद्धालुओं को मिलेगी अनुमति

मणिमहेश यात्रा के लिए अमरनाथ की तर्ज पर प्रतिदिन 5,000 श्रद्धालुओं की सीमा तय की गई है. इसके लिए पहले ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी है.

मणिमहेश यात्रा के लिए पंजीकरण जरूरी
मणिमहेश यात्रा के लिए पंजीकरण जरूरी (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 7:38 PM IST

3 Min Read
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चंबा: एक अगस्त से श्री मणिमहेश यात्रा पर अमरनाथ की तर्ज पर प्रतिदिन पांच हजार श्रद्धालुओं को ही यात्रा पर जाने की अनुमति रहेगी. बाकायदा इसके लिए अधिकारिक वेबसाइट पर आनलाइन बुकिंग एवं स्लॉट निर्धारित किए जाएंगे. बाद में कृष्णाजन्माष्टमी और राधाष्टमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की संख्या मौसम और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्लॉट की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है. यह निर्णय श्री मणिमहेश यात्रा की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए श्री मणिमहेश ट्रस्ट की भरमौर में आयोजित बैठक में लिया गया. इस बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने की.

बैठक में भरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. जनक राज विशेष रूप से उपस्थित रहे. बैठक में यात्रा मार्ग भरमौर से मणिमहेश तक पेयजल, शौचालय, चिकित्सा, बिजली, संचार एवं साफ-सफाई की व्यवस्थाओंपर विस्तृत चर्चा हुई. उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने सभी संबंधित विभागों, लंगर समितियों, दुकानदारों एवं अन्य हितधारकों को एनजीटी के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने यात्रा के दौरान प्लास्टिक अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन, सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को न्यूनतम करने, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लागू करने पर विशेष जोर दिया, ताकि पूरा यात्रा मार्ग स्वच्छ, सुरक्षित एवं पर्यावरण-अनुकूल बना रहे.

एक अगस्त से होगी बुकिंग

1 अगस्त, 2026 से आधिकारिक वेबसाइट http://www.manimaheshyatra.hp.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण एवं स्लॉट बुकिंग की सुविधा शुरू की जाएगी. अमरनाथ यात्रा की तर्ज पर प्रारम्भिक रूप से प्रतिदिन लगभग 5,000 श्रद्धालुओं के लिए स्लॉट निर्धारित किए जाएंगे. उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देश दिए कि एनएच 154-ए और भरमौर से हड़सर की सभी बंद एवं क्षतिग्रस्त सडक़ों को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जाए. उन्होंने कहा कि सडक़ों पर आए मलबे को हटाने, क्षतिग्रस्त पुलियों एवं रिटेनिंग वॉल की मरम्मत, सडक़ सुरक्षा के लिए आवश्यक पैरापिट व साइनेज लगाने के कार्य को 15 अगस्त तक पूरा किया जाए. कार्यों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न किया जाए.

अधिकारियों को दिए निर्देश

जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए उपायुक्त चंबा ने कहा कि धनछो, गौरी कुंड एवं मणिमहेश झील के आसपास स्थित सभी जल स्रोतों, पाइप लाइनों एवं टंकियों की मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर पूर्ण किया जाए. उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान हजारों श्रद्धालु इस मार्ग से गुजरते हैं. ऐसे में प्रत्येक पड़ाव पर स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है. क्षतिग्रस्त स्रोतों की तुरंत पहचान कर अस्थायी व्यवस्था के रूप में पेयजल भंडारण टंकियां भी स्थापित की जाएं. उपायुक्त ने मार्ग में शौचालयों के समीप उचित जल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

ड्रोन से होगी निगरानी

बैठक में निर्णय लिया गया कि भरमौर, हड़सर यात्रा मार्ग पर ट्रैफिक नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. उपायुक्त ने निर्देश दिए कि मेले के दौरान चंबा-भरमौर मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाए और यात्रियों के वाहनों के लिए निर्धारित पार्किंग स्थल ही उपयोग में लाए जाएं. उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जाएगी, जिससे सुरक्षा, यातायात प्रबंधन एवं श्रद्धालुओं की संख्या पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके.

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