दिल्ली से लौटते ही भाजपा पर भड़के जगत सिंह नेगी, बोले- PM ने की ₹1500 करोड़ की घोषणा, अब तक नहीं आए 15 पैसे

शिमला: हिमाचल प्रदेश में RDG के मुद्दे पर लगातार सियासत हो रही है. हाल ही मुख्यमंत्री सुमित पूरा कैबिनेट RDG के मुद्दे पर दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिला. अब दिल्ली दौरे से लौटते ही राज्य सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है. जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर हिमाचल विद्रोही होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा की नियत में खोट है. भाजपा आर्थिक रूप से सरकार का गला घोंटकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है. उन्होंने कहा कि, PM नरेंद्र मोदी ने 1500 करोड़ की घोषणा की थी, अब तक 15 पैसे नहीं आए. आपदा में हुए नुकसान के लिए PDNA का पैसा भी नहीं मिला.

केंद्र ने असंवैधानिक तरीके से बंद की RDG

हिमाचल के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने RDG के मुद्दे पर विधानसभा में हुई चर्चा का हवाला देते हुए कहा कि, "भाजपा RDG के पक्ष में नहीं है. भाजपा की नियत में खोट है और वह आर्थिक रूप से सरकार का गला घोंटकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है. संविधान के अनुच्छेद 275 में राज्यों को राजस्व घाटे की भरपाई के लिए अनुदान देने का स्पष्ट प्रावधान है. लेकिन, RDG को बिना पर्याप्त चर्चा के असंवैधानिक तरीके से बंद कर दिया गया. वित्त आयोग की सिफारिशों पर संसद में चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार ने बिना चर्चा के ही RDG को बंद कर दिया. सरकार RDG को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेगी."