सेना के अपमान के आरोप पर बोले राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, 'मेरे बयान में एक शब्द दिखा दें जो सेना के खिलाफ हो'
जगत सिंह नेगी ने कहा, सेना के पीछे छुपकर आप मेरे ऊपर एक झूठा आरोप लगा रहे हैं. उसके लिए पूरी मशीनरी लगा दी गई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 10:55 AM IST|
Updated : November 27, 2026 at 11:37 AM IST
शिमला: भारतीय सेना पर टिप्पणी को लेकर उठे विवाद के बीच राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर तीखा पलटवार करते हुए पूरे मामले को राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करार दिया है. जगत नेगी ने स्पष्ट किया कि विधानसभा में दिए गए उनके वक्तव्य में कहीं भी भारतीय सेना के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की गई, उन्होंने राफेल विमानों और रक्षा सौदों को लेकर सवाल उठाए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपने राजनीतिक हितों के लिए सेना को ढाल बनाकर उनके बयान को गलत रंग दे रही है. ETV भारत के सवाल के जवाब में मंत्री जगत सिंह ने मीडिया से भी उनके मूल लिखित वक्तव्य को पढ़ने की अपील करते हुए चुनौती दी कि उसमें से एक शब्द भी ऐसा दिखा दिया जाए, जो सेना का अपमान करता हो.
राफेल पर मेरी बात सच प्रूफ हुई
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि, मुझे प्रेस से भी पूछना है कि आप लोगों ने भी तो मेरा स्टेटमेंट देखा है. उसमें कहीं सेना के खिलाफ लिखा हुआ था? मुझे उसमें एक भी शब्द सेना का दिखा दीजिए. आप लोग भी BJP का नैरेटिव ही आगे बोल रहे हो. आप मेरा वक्तव्य, मैंने प्रेस में सर्कुलेट किया है, जो विधानसभा के अंदर मेरा वक्तव्य था. उसमें मुझे दिखाइए कहां भारतीय सेना को कहा है? सेना के पीछे छुपकर आप मेरे ऊपर एक झूठा एलिगेशन लगा रहे हो और उसके लिए आपने पूरी अपनी मशीनरी ठोक दी. जबकि उसमें हकीकत यह था कि हमने तो राफेल के ऊपर प्रश्न किया और आज मेरी बात तो सच सच प्रूफ हो गई.
चार राफेल कहां गुम हुए?
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि, "आज इंटरनेशनल लेवल पर यह बात हो रही है कि 36 में से वो चार राफेल कहां गुम हो गए? हमने तो कहा कि राफेल की जो है धज्जियां उड़ी और उस बात को छिपाने के लिए और विधानसभा के अंदर जो इनकी किरकिरी हुई, जो नियम 67 के तहत भ्रष्टाचार का इन्होंने जो प्रस्ताव लाया, उस प्रस्ताव में ये बुरी तरह मुंह के खाए, चारों खाने चित हुए. जब इनकी विचारधारा के ऊपर मैंने अटैक किया, जो ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने बड़ी-बड़ी बातें की उसके ऊपर तो बौखला गए. सेना का तो प्रश्न ही नहीं था. ये लोग तो इतने बड़े झूठे हैं, जिन्होंने सेना को आगे करके धांधली की. इनकी सरकार रक्षा सौदों में धांधली की. इन्होंने एक टारगेट बनाया तो आप लोग भी उसी नैरेटिव को बोल रहे हैं."
विधानसभा सदन में कांग्रेस मंत्री जगत सिंह नेगी का यह बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के पराक्रम पर ऐसी टिप्पणी करके कांग्रेस ने फिर साबित कर दिया है कि उसके लिए राजनीति देश और जवानों के सम्मान से ऊपर है। आख़िर जब-जब देश की सुरक्षा और सेना के पराक्रम की बात आती है, तब-तब कांग्रेस के बयान पाकिस्तान की भाषा बोलते क्यों नज़र आते हैं?— BJP Himachal Pradesh (@BJP4Himachal) November 19, 2026
सेना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि, मैंने प्रेस को लिखित में पूरे वक्तव्य की सर्टिफाइड कॉपी दी है. उसे निकालो तो सही कहीं एक शब्द सेना के खिलाफ बोला हो. उन्होंने कहा कि देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि जहां पर हम सच बात करते हैं उसको झूठ साबित करने के लिए BJP की पूरी मशीनरी लग गई और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट मेरे साथ किया कि देखें कि एक झूठ को कैसा सच बनाना है तो उन्होंने मेरे साथ शुरू किया. उन्होंने कहा कि इनका यह जो झूठ है वो सच में बदलने के लिए बड़ी कोशिश हुई पर अभी तक कोई भी व्यक्ति यह बता दे कि मेरे स्टेटमेंट में सेना का अपमान है तो मैं मानूं. उन्होंने कहा कि BJP के अलावा कोई बताए और आप प्रेस वाले भी बताएं.
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