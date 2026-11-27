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सेना के अपमान के आरोप पर बोले राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, 'मेरे बयान में एक शब्द दिखा दें जो सेना के खिलाफ हो'

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि, मुझे प्रेस से भी पूछना है कि आप लोगों ने भी तो मेरा स्टेटमेंट देखा है. उसमें कहीं सेना के खिलाफ लिखा हुआ था? मुझे उसमें एक भी शब्द सेना का दिखा दीजिए. आप लोग भी BJP का नैरेटिव ही आगे बोल रहे हो. आप मेरा वक्तव्य, मैंने प्रेस में सर्कुलेट किया है, जो विधानसभा के अंदर मेरा वक्तव्य था. उसमें मुझे दिखाइए कहां भारतीय सेना को कहा है? सेना के पीछे छुपकर आप मेरे ऊपर एक झूठा एलिगेशन लगा रहे हो और उसके लिए आपने पूरी अपनी मशीनरी ठोक दी. जबकि उसमें हकीकत यह था कि हमने तो राफेल के ऊपर प्रश्न किया और आज मेरी बात तो सच सच प्रूफ हो गई.

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी (ETV Bharat)

चार राफेल कहां गुम हुए?

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि, "आज इंटरनेशनल लेवल पर यह बात हो रही है कि 36 में से वो चार राफेल कहां गुम हो गए? हमने तो कहा कि राफेल की जो है धज्जियां उड़ी और उस बात को छिपाने के लिए और विधानसभा के अंदर जो इनकी किरकिरी हुई, जो नियम 67 के तहत भ्रष्टाचार का इन्होंने जो प्रस्ताव लाया, उस प्रस्ताव में ये बुरी तरह मुंह के खाए, चारों खाने चित हुए. जब इनकी विचारधारा के ऊपर मैंने अटैक किया, जो ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने बड़ी-बड़ी बातें की उसके ऊपर तो बौखला गए. सेना का तो प्रश्न ही नहीं था. ये लोग तो इतने बड़े झूठे हैं, जिन्होंने सेना को आगे करके धांधली की. इनकी सरकार रक्षा सौदों में धांधली की. इन्होंने एक टारगेट बनाया तो आप लोग भी उसी नैरेटिव को बोल रहे हैं."