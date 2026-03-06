ETV Bharat / state

'CM और आलाकमान ने तय की राज्यसभा टिकट, आनंद शर्मा पर हमेशा रहा गांधी परिवार का आशीर्वाद'

शिमला: हिमाचल कांग्रेस ने इस बार सभी को चौंकाते हुए 47 साल के कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुराग शर्मा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया. पार्टी के इस फैसले ने प्रदेश में ख़ूब सुर्खियां बटोरी. वहीं, अनुराग शर्मा के नामांकन दाखिल करने के दरमियान आए आनंद शर्मा के बयान से सियासी चर्चाओं का बाज़ार और गर्माया गया. अब पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा के बयान पर सुखविंदर सिंह सुखों के नेतृत्व वाली सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने प्रतिक्रिया दी है. CM सुक्खू कैबिनेट में कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि आनंद शर्मा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं और वह कई महत्वपूर्ण ओहदों पर रह चुके हैं. उन्होंने कहा कि राज्यसभा का टिकट मुख्यमंत्री और आलाकमान ने बातचीत के बाद तय किया, इसमें नाराजगी जताने जैसा कुछ नहीं है.

'मुख्यमंत्री और हाईकमान में आपसी बातचीत से तय हुआ टिकट'

सुक्खू सरकार में कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि, "आनंद शर्मा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं और भिन्न-भिन्न पदों पर रह चुके हैं. आनंद शर्मा मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में वाणिज्य मंत्री भी रहे. हाईकमान से किसी प्रकार की नाराजगी की कोई बात नहीं है. कई बार राज्यसभा के उम्मीदवार का चुनाव मुख्यमंत्री की राय से भी होता है. समय-समय पर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मौका देती है. इस बार अनुराग शर्मा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है. वह यूथ कांग्रेस में रहे हैं और पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं. टिकट का फैसला मुख्यमंत्री और हाईकमान के बीच आपसी बातचीत के बाद हुआ है."