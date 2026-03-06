'CM और आलाकमान ने तय की राज्यसभा टिकट, आनंद शर्मा पर हमेशा रहा गांधी परिवार का आशीर्वाद'
हिमाचल राज्यसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज आनंद शर्मा पर हिमाचल के कैबिनेट मंती ने बड़ा बयान दिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 6, 2026 at 3:21 PM IST
शिमला: हिमाचल कांग्रेस ने इस बार सभी को चौंकाते हुए 47 साल के कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुराग शर्मा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया. पार्टी के इस फैसले ने प्रदेश में ख़ूब सुर्खियां बटोरी. वहीं, अनुराग शर्मा के नामांकन दाखिल करने के दरमियान आए आनंद शर्मा के बयान से सियासी चर्चाओं का बाज़ार और गर्माया गया. अब पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा के बयान पर सुखविंदर सिंह सुखों के नेतृत्व वाली सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने प्रतिक्रिया दी है. CM सुक्खू कैबिनेट में कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि आनंद शर्मा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं और वह कई महत्वपूर्ण ओहदों पर रह चुके हैं. उन्होंने कहा कि राज्यसभा का टिकट मुख्यमंत्री और आलाकमान ने बातचीत के बाद तय किया, इसमें नाराजगी जताने जैसा कुछ नहीं है.
'मुख्यमंत्री और हाईकमान में आपसी बातचीत से तय हुआ टिकट'
सुक्खू सरकार में कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि, "आनंद शर्मा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं और भिन्न-भिन्न पदों पर रह चुके हैं. आनंद शर्मा मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में वाणिज्य मंत्री भी रहे. हाईकमान से किसी प्रकार की नाराजगी की कोई बात नहीं है. कई बार राज्यसभा के उम्मीदवार का चुनाव मुख्यमंत्री की राय से भी होता है. समय-समय पर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मौका देती है. इस बार अनुराग शर्मा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है. वह यूथ कांग्रेस में रहे हैं और पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं. टिकट का फैसला मुख्यमंत्री और हाईकमान के बीच आपसी बातचीत के बाद हुआ है."
'आनंद शर्मा पर हमेश रहा गांधी परिवार का आशीर्वाद'
चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि, आनंद शर्मा 2 बार हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं. इसके अलावा एक बार उन्हें राजस्थान से भी राज्यसभा में चुनकर भेजा गया था. इसके साथ ही चंद्र कुमार ने कहा कि आनंद शर्मा को गांधी परिवार का आशीर्वाद हमेशा मिला है. अगर आनंद शर्मा पर हाईकमान का आशीर्वाद न होता तो उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी नहीं बनाया जाता. पार्टी ने आनंद शर्मा को जिताने के लिए पूरी मेहनत की, लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिला. उन्होंने कहा कि लोकसभा का टिकट देना और उम्मीदवार बनाना भी पार्टी का ही निर्णय था.
राज्यसभा के लिए आनंद शर्मा को उम्मीदवार बनाने की थी चर्चा
हिमाचल प्रदेश में एक राज्य सभा सीट के लिए चुनाव है. इसके लिए कैंडिडेट के तौर आनंद शर्मा के नाम चर्चा में चल रहा था. इसी बीच अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस ने अनुराग शर्मा को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया. इसके बाद आनंद शर्मा ने जिस तरीके से बयान दिया, उसमें उनका दर्द छलक रहा था. पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि, "यह नहीं कहूंगा कि मैं नाराज हूं, लेकिन राजनीति में आत्मसम्मान बहुत महंगा होता है. सच बोलना कई बार अपराध माना जाता है. उम्मीदवार तय करने का अधिकार जिन लोगों के पास है, वहीं इस फैसले की वजह बता सकते हैं. मुझे कई दशकों तक राज्य और देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, यह मेरे लिए गर्व की बात है. हमेशा हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ रहूंगा और सच बोलने से कभी पीछे नहीं हटूंगा."
