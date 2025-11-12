ETV Bharat / state

हिमाचल में कुलदीप सिंह राठौर होंगे कांग्रेस के नए अध्यक्ष, सुक्खू सरकार के मंत्री ने दिए ये बड़े संकेत

हिमाचल की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट के बीच अब प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर नए संकेत मिल रहे हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ठियोग में सार्वजनिक मंच से कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर के नाम का इशारा किया है, जिसने प्रदेश की राजनीति में चर्चा का माहौल गरमा दिया है. मंत्री के इस बयान के बाद यह कयास और मजबूत हो गए हैं कि कुलदीप सिंह राठौर एक बार फिर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान संभाल सकते हैं.

शिमला: हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को अगले कुछ दिनों में नया अध्यक्ष मिल सकता है. हाल ही दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदार 6 नेताओं से वन टू वन मुलाकात की है. इस दौरान कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सभी नेताओं का पार्टी को लेकर विजन जाना है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है अब हाईकमान द्वारा बिना देरी किए बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद कभी भी प्रदेश के नए अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है.

ठियोग में ये बोले मंत्री अनिरुद्ध सिंह

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह मंगलवार (11 नवंबर) को ठियोग विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत जैस के प्रांगण से 33-33 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित पंचायत सामुदायिक केंद्र जैस, डमयाना, धारतरपूनु और 45 लाख रुपए की लागत से निर्मित पंचायत समिति हॉल ठियोग का शुभारंभ किया. इसके अलावा, उन्होंने 1.14 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किए जाने वाले पंचायत सामुदायिक केंद्र धमांदरी का शिलान्यास भी किया. इस मौके पर स्थानीय ठियोग विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे.

वहीं, ठियोग में सार्वजनिक मंच से जनता को संबोधित करते हुए अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि, "राठौर साहब ने पहले भी आप लोगों की सेवा में कोई कमी नहीं रखी है, आगे भी नहीं रखेंगे. ये पहले भी अध्यक्ष रहे हैं और मुझे लगता है कि अगले अध्यक्ष भी यही बनेंगे. सुबह मेरी बात हुई तो मैंने यही बोला उनको अध्यक्ष जी मुबारक हो आपको."

पहले भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं राठौर

बता दें कि, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं ठियोग विधानसभा के विधायक कुलदीप सिंह राठौर पहले भी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं. वे पार्टी के अंदर एक संतुलित और सुलझे हुए नेता माने जाते हैं. सूत्रों के अनुसार, हाल के दिनों में कांग्रेस आलाकमान भी प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए पुराने अनुभवी चेहरों पर भरोसा जताने के मूड में है. इस बीच मंत्री के बयान ने न केवल इस अटकल को हवा दी है, बल्कि कांग्रेस के भीतर संभावित बदलावों की ओर भी संकेत किया है.

इन नेताओं के साथ हुई मीटिंग

हिमाचल में जाति, क्षेत्र और संगठन के अनुभव के आधार पर छह नेताओं का नाम अध्यक्ष पद के लिए चल रहा है. इन नेताओं का पैनल स्क्रूटनी के बाद दिल्ली भेजा गया था. ऐसे में हाईकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में शिक्षा मंत्री का दायित्व संभाल रहे रोहित ठाकुर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार, जिला कांगड़ा के पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल, कसौली से विनोद सुल्तानपुरी और भोरंज से सुरेश कुमार से दिल्ली में मीटिंग की थी. इस दौरान इन सभी नेताओं से पार्टी को लेकर उनके अनुभव और विजन को जाना गया, ताकि हिमाचल में दो साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को फिर से सत्ता में लाया जा सके.

एक साल से बिना संगठन के पार्टी

हिमाचल में 6 नवंबर 2024 को प्रदेश सहित जिला और ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणी को भंग किया गया था. एक साल से पार्टी एकमात्र अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के सहारे चल रही हैं. उनका भी तीन साल का कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका है. ऐसे में पार्टी हाईकमान अगले कुछ दिनों में प्रदेश के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर अटकलों को विराम लगा सकता है, जिसके बाद प्रदेश सहित जिला और ब्लॉक स्तर पर भी नई कार्यकारिणी गठित करने का भी रास्ता साफ होगा.

